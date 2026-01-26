Coupe féminine des champions : une dotation record pour propulser le football féminin de clubs

La FIFA a officialisé des primes inédites pour la Coupe féminine des champions, avec 2,3 millions de dollars promis à l’équipe victorieuse, un signal fort en faveur du développement du football féminin interclubs.

La FIFA a frappé un grand coup pour le football féminin de clubs. À l’approche des demi-finales de la Coupe féminine des champions, l’instance mondiale a officialisé une dotation financière inédite, appelée à marquer un tournant dans l’histoire des compétitions interclubs féminines. Mercredi, l’AS FAR affrontera Arsenal au Brentford Stadium, tandis que l’autre affiche du dernier carré opposera Gotham FC aux Corinthians. Au-delà de l’enjeu sportif, ces rencontres offrent déjà des garanties financières substantielles aux équipes engagées. Les deux formations éliminées au stade des demi-finales percevront chacune 200 000 dollars, une somme significative à ce niveau de la compétition.

La montée en puissance des récompenses se poursuivra lors de la finale. Le club battu repartira avec un chèque d’un million de dollars, alors que le vainqueur empochera 2,3 millions de dollars, un record absolu pour une compétition féminine interclubs. Au total, près de 4 millions de dollars seront distribués lors de cette édition. Pour la FIFA, cette enveloppe illustre une volonté affirmée de soutenir durablement le développement du football féminin. Son secrétaire général, Mattias Grafström, a souligné la portée stratégique de cette initiative :

« La dotation reflète la croissance mondiale du football féminin et l’engagement de la FIFA à réaliser des investissements ciblés et significatifs qui renforceront le football féminin de clubs sur le long terme. Notre objectif est clair : continuer à investir pour développer et élever les standards du football féminin de clubs à tous les niveaux. » Pensée comme une innovation majeure, la Coupe féminine des champions vise à offrir une vitrine internationale aux clubs féminins. Six équipes ont pris part à cette première édition, dont Auckland United et Wuhan Chegu Jiangda, éliminés avant le dernier carré mais qui recevront chacun une prime de 100 000 dollars.

À travers cette compétition et ses dotations historiques, la FIFA entend poser les bases d’un modèle économique plus solide pour le football féminin de clubs, tout en accélérant sa reconnaissance sur la scène mondiale.





