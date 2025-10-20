Coupe du Monde féminine U-17: le Nigeria chute d’entrée face au Canada

Le Nigeria a manqué son entrée en Coupe du Monde féminine U-17, battu 4-1 par le Canada malgré de nombreuses occasions manquées.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Le Nigeria a manqué son entrée en lice à la Coupe du Monde féminine U-17 2025, s’inclinant lourdement 4-1 face au Canada, vendredi. Une défaite que le sélectionneur Bankole Olowookere attribue aux nombreuses occasions manquées par ses joueuses.

Les Canadiennes ont ouvert le score dès la deuxième minute grâce à Gabriela Istocki, avant que la Nigériane Queen Joseph ne profite d’une erreur défensive pour égaliser à la demi-heure de jeu. Malgré plusieurs arrêts décisifs de la gardienne Khadijah Cissé, les Flamingos ont été dépassées en fin de match, encaissant trois buts signés Julia Amireh, auteure d’un doublé, et Melisa Kekic.

« C’était un match crucial. Nous avons eu des occasions en première période, mais nous ne les avons pas converties et nous l’avons payé cher », a regretté Olowookere sur le site de la FIFA. Le technicien nigérian veut toutefois retenir la leçon et se projette déjà sur la suite : « Nous allons revoir notre jeu et rebondir. » Les Flamingos tenteront de se relancer mercredi à Rabat, face à la France, lors de leur deuxième sortie dans le tournoi.



