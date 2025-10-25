Coupe CAF: Stade Tunisien – OCS, Coton FC – San Pedro, le programme de ce samedi

Découvrez les rencontres au programme ce samedi à travers l’Afrique, comptant pour la manche retour du deuxième tour éliminatoire de la Coupe CAF. Stade Tunisien – OCS et Coton FC – San Pedro sont notamment les affiches du jour.

Des joueurs de Coton FC@megasports