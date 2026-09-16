Coupe CAF : l’ASPAC défend son 3-1, l’USM Alger en ligne de mire

L’ASPAC aborde ce mercredi le retour contre The Panthers avec deux buts d’avance. Une qualification placerait le club béninois face à l’USM Alger au deuxième tour préliminaire.

L’ASPAC joue ce mercredi 16 septembre sa qualification pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération CAF face à The Panthers FC. Le club béninois aborde la manche retour avec l’avantage d’un succès 3-1 obtenu à l’aller et sait qu’un billet pour le tour suivant l’enverrait face à l’USM Alger.

La CAF a programmé ASPAC–The Panthers à 15h00 GMT, soit 16h00 à Cotonou et à Lomé. Le représentant béninois possède deux buts d’avance après avoir renversé la formation équato-guinéenne lors de la première manche disputée sur terrain neutre à Douala.

À l’aller, l’ASPAC s’était imposée 3-1 après avoir concédé l’ouverture du score à la 28e minute. Les Portuaires avaient égalisé à la 58e avant qu’Arnaud Tchalla ne leur donne l’avantage à la 70e et qu’Anike Chinonso n’inscrive le troisième but à la 88e.

Ce résultat permet à l’ASPAC de se qualifier avec une victoire ou un nul. Une défaite par un but d’écart lui suffirait également. The Panthers doit, de son côté, combler un retard de deux buts pour relancer la confrontation.

Le tableau de la CAF donne un enjeu supplémentaire à cette manche retour. Le vainqueur de la double confrontation entre The Panthers et l’ASPAC affrontera l’USM Alger, exemptée du premier tour, au deuxième tour préliminaire. Les matches aller de cette étape sont prévus du 16 au 18 octobre, avec les retours du 23 au 25 octobre.

La CAF indique que 24 clubs issus du premier tour doivent rejoindre huit équipes exemptées au tour suivant. L’USM Alger figure parmi ces huit formations directement qualifiées pour cette étape de la compétition.