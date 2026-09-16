Malawi, le projet Mpatamanga de 358 MW passe à l’appel d’offres

Le projet hydroélectrique de Mpatamanga entre dans une nouvelle phase avec le lancement de l’appel d’offres pour son principal contrat EPC. Cette infrastructure de 358,5 MW doit presque doubler la capacité de production du Malawi et renforcer l’alimentation de plus d’un million de nouveaux foyers.

Mpatamanga Hydro Power Limited a lancé le 15 septembre l’appel d’offres international pour sélectionner le contractant chargé de l’ingénierie, des achats, de la construction, des essais et de la mise en service du projet hydroélectrique de Mpatamanga, dans le sud du Malawi.

Les soumissionnaires ont jusqu’au 13 novembre 2026 pour répondre à la procédure référencée MW-MHPL-571342-CW-RFP. Le projet doit être construit sur la rivière Shire, dans les districts de Blantyre et Neno, dans le cadre d’un partenariat public-privé.

D’une capacité de 358,5 MW, Mpatamanga associe deux barrages et deux centrales. L’IFC estime que l’installation pourrait presque doubler la capacité actuelle de production électrique du Malawi, tandis que la Banque mondiale projette une production annuelle de 1 544 GWh.

La Banque mondiale a approuvé en mai 2025 une subvention de 350 millions de dollars de l’Association internationale de développement pour soutenir le projet, dont le coût global attendu dépasse 1,5 milliard de dollars en intégrant le financement de la construction.

Selon l’institution, l’électricité produite doit permettre d’alimenter plus d’un million de nouveaux foyers et d’améliorer la stabilité du réseau, notamment aux heures de pointe. Le projet est développé par le gouvernement malawite, EDF, SN Malawi BV et l’IFC.

Mpatamanga Hydro Power Limited est la société de projet créée en 2022 pour développer, financer, construire, détenir et exploiter l’ouvrage. Elle agit comme maître d’ouvrage de l’appel d’offres lancé le 15 septembre.