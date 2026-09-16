Amanda Brugel épouse Aidan Shipley après près de huit ans d’amour

La star canadienne de The Handmaid’s Tale Amanda Brugel a épousé l’acteur et réalisateur Aidan Shipley. Leur cérémonie, organisée le 11 septembre à Elora, en Ontario, a réuni cent invités après près de huit années de relation.

Au Canada, Amanda Brugel et Aidan Shipley se sont mariés le 11 septembre à Elora, en Ontario. La cérémonie s’est tenue au Potter Foundry, un site industriel du XIXe siècle qui accueillait un mariage pour la première fois, selon le récit et les photos publiés par People.

L’actrice de 48 ans et le comédien-réalisateur de 33 ans ont échangé des vœux écrits à la main devant cent proches. Brugel est arrivée à l’autel avec ses fils Jude, 15 ans, et Phoenix, 12 ans, également choisis comme garçons d’honneur de Shipley.

Après la cérémonie, les invités ont traversé la ville en procession, accompagnés par le groupe celtique The Bookends. La réception s’est poursuivie à l’Elora Mill, où les mariés avaient déjà construit plusieurs souvenirs familiaux au fil des années.

Amanda Brugel portait une robe ivoire à volants signée De La Vali et une couronne de fleurs avant d’adopter une seconde tenue pour la soirée. Aidan Shipley avait choisi un costume noir croisé, complété par une rose blanche à la boutonnière.

Le couple avait rendu ses préparatifs publics plusieurs mois auparavant. Dans une publication Instagram, Brugel évoquait déjà leur futur mariage, tandis que Shipley écrivait à l’occasion de leurs sept ans qu’il avait hâte de l’épouser.

Ensemble depuis novembre 2018, ils partageaient déjà une maison et une vie de famille. L’actrice, connue pour son rôle de Rita dans The Handmaid’s Tale, a présenté le mariage comme la dernière étape publique d’une relation qu’elle décrit comme solide. Le couple célébrera ses huit ans en novembre 2026.