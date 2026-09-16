Cairo 2026 : Brigitte Tchédé décroche le bronze au poids, deuxième médaille

Après l’argent au disque, Brigitte Tchédé a pris la troisième place du lancer de poids avec 12,19 m au Caire. La Béninoise compte deux podiums dans ces Jeux universitaires africains.

Brigitte Tchédé a remporté la médaille de bronze du lancer de poids féminin aux 12es Jeux universitaires africains, lundi 14 septembre au Caire. La Béninoise, représentante de l’Université de Parakou, a pris la troisième place avec un jet mesuré à 12,19 mètres.

Ce podium intervient vingt-quatre heures après sa médaille d’argent au lancer de disque. En deux concours, Brigitte Tchédé porte ainsi son bilan personnel à deux médailles dans la compétition universitaire continentale.

Afrik et Méga Sports rapportent tous deux la marque de 12,19 m et la troisième place de l’athlète béninoise dans le concours disputé lundi. Les deux médias situent cette performance au lendemain de son podium au disque.

Au lancer de poids, Tchédé disposait déjà d’une référence continentale avec son titre remporté aux Championnats ouest-africains 2025 à Accra. La Fédération béninoise d’athlétisme avait alors enregistré un jet de 11,33 m pour la Béninoise.

La spécialiste des lancers participe au Caire sous les couleurs de l’Université de Parakou, engagée dans plusieurs disciplines lors de cette 12e édition des Jeux universitaires africains.

La compétition se déroule du 8 au 16 septembre 2026 dans la capitale égyptienne.