Afrique du Sud, le 4 novembre devient férié pour les élections locales

Cyril Ramaphosa a déclaré le 4 novembre 2026 jour férié national, date des élections municipales. Les électeurs devront voter dans la circonscription où ils sont inscrits, tandis que les employeurs sont appelés à leur permettre de se rendre aux urnes.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré mercredi 4 novembre 2026 jour férié national afin de permettre la participation aux élections locales organisées ce même jour dans l’ensemble de l’Afrique du Sud.

La décision, prise en vertu de l’article 2A du Public Holidays Act de 1994, s’applique à tout le pays. La présidence a demandé aux employeurs de permettre à leurs salariés d’exercer leur droit de vote.

Les électeurs devront cependant se rendre dans le bureau de vote correspondant à la circonscription municipale où ils sont inscrits. La présidence précise qu’un électeur en déplacement ne pourra pas transférer son vote vers un autre bureau le jour du scrutin.

Le scrutin du 4 novembre servira à élire les représentants des collectivités locales et à renouveler les conseils municipaux. La date a été officiellement inscrite au calendrier électoral en août par le ministre de la Gouvernance coopérative et des Affaires traditionnelles.

La Commission électorale avait reçu 142 072 candidatures pour les élections de 2026, soit environ 43 % de plus qu’en 2021. Elle avait annoncé la publication, ce 16 septembre, de la liste finale des candidats ayant satisfait aux exigences légales.

La Commission électorale a mis en vigueur le 4 septembre un code contre la désinformation. Il impose aux partis et candidats de corriger les informations fausses ou trompeuses et d’identifier clairement les contenus politiques générés par intelligence artificielle. Le dispositif restera applicable jusqu’à la proclamation des résultats.