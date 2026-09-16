Didi B remporte le prix du public francophone aux AFRIMMA 2026

Le rappeur ivoirien a décroché le « Francophone Viewers Choice Award » lors des AFRIMMA 2026 à Dallas, selon le palmarès officiel publié après la cérémonie.

Didi B a remporté le « Francophone Viewers Choice Award » aux AFRIMMA 2026, organisés le 12 septembre à Dallas, au Texas. La liste officielle des lauréats place le rappeur ivoirien parmi les 41 artistes et personnalités distingués cette année.

Le trophée correspond au choix du public francophone. Il ne s’agit pas du prix « Best Male West Africa », attribué au Nigérian Ruger, ni du « Best Francophone », remporté par le Congolais Innoss’B. Le palmarès officiel distingue clairement ces trois catégories.

Didi B figurait aussi parmi les nommés au « Best Male West Africa », face notamment à Davido, Burna Boy, Wizkid, Rema, Asake, Black Sherif et Ruger. Sa récompense est finalement venue de la catégorie « Francophone Viewers Choice Award ».

La cérémonie et le festival AFRIMMA 2026 se sont tenus à l’Annette Strauss Square de Dallas. Didi B faisait également partie des artistes annoncés sur la scène du Music Fest, aux côtés de BNXN, Ruger, Victony, Kcee, Timaya et Juma Jux.

Le palmarès 2026 sacre aussi Fally Ipupa « Artist of the Year », Davido pour l’« Album of the Year » avec « 5ive », et BNXN avec Sarz pour la « Song of the Year ». Tems a remporté le « Best Female West Africa », tandis que Ruger s’est imposé dans la catégorie masculine ouest-africaine.

Sur la page officielle des résultats, le nom de Didi B apparaît au 41e honneur annoncé, sous l’intitulé « Francophone Viewers Choice Award ». Les résultats ont été publiés après la cérémonie du 12 septembre à Dallas.