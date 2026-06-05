Serie A: Antonio Conte quitte Naples, la Nazionale en ligne de mire

Un an avant la fin de son contrat, Antonio Conte a trouvé un accord avec Naples pour mettre un terme à leur collaboration. Le technicien italien pourrait désormais effectuer son retour à la tête de la sélection nationale italienne.

L’aventure entre Antonio Conte et Naples touche à sa fin. Le technicien italien a trouvé un accord avec le club napolitain pour résilier son contrat, alors qu’il lui restait encore une année d’engagement. Arrivé avec de grandes ambitions, l’ancien entraîneur de l’Inter Milan, de Chelsea et de Tottenham avait marqué les esprits en conduisant Naples à son quatrième titre de champion d’Italie. Un succès majeur qui avait confirmé son impact immédiat sur le banc des Partenopei.

Malgré une victoire en Supercoupe d’Italie en décembre, la saison 2025-2026 s’est révélée plus compliquée en championnat. Naples a terminé à onze longueurs de l’Inter Milan, sacré champion de Serie A. Dans un communiqué officiel, le club a confirmé la séparation à l’amiable : « Le SSC Napoli annonce qu’un accord a été trouvé avec Antonio Conte et son staff pour mettre un terme à leur collaboration avant l’expiration naturelle de leurs contrats. » Le club a également tenu à saluer le travail accompli par l’entraîneur italien :

« Nous remercions Antonio Conte et son équipe technique pour leur professionnalisme et leur engagement. Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite de leur carrière. » Désormais libre, Conte pourrait rapidement rebondir. Son nom circule avec insistance pour un retour à la tête de la sélection italienne, qu’il avait dirigée entre 2014 et 2016.





