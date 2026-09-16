Cap-Vert, Neves brigue un second mandat et suspend ses fonctions présidentielles

José Maria Neves a officialisé sa candidature à la présidentielle du 15 novembre. Le code électoral cap-verdien l’oblige à suspendre l’exercice de ses fonctions, laissant l’intérim à la présidente de l’Assemblée nationale, Janira Hopffer Almada.

Le président cap-verdien José Maria Neves a officialisé lundi 14 septembre à Praia sa candidature à un second mandat lors de l’élection du 15 novembre, une décision qui l’oblige à suspendre l’exercice de ses fonctions jusqu’à la proclamation des résultats ou à un éventuel retrait.

La présidente de l’Assemblée nationale, Janira Hopffer Almada, doit assurer l’intérim durant cette période. Le code électoral interdit à tout candidat à la présidentielle d’exercer une fonction dans un organe de souveraineté à compter de l’annonce publique de sa candidature.

José Maria Neves a ensuite formalisé sa candidature mardi 15 septembre auprès du Tribunal constitutionnel, selon la télévision publique RTC. Le chef de l’État, âgé de 66 ans, avait été élu en 2021 au premier tour avec plus de 51 % des suffrages.

La Commission politique nationale du Parti africain pour l’indépendance du Cap-Vert, le PAICV, a annoncé son soutien à sa candidature. Neves a dirigé cette formation pendant plusieurs années avant son accession à la présidence.

Neuf personnalités avaient annoncé leur intention de concourir au moment de la déclaration de Neves, selon l’AFP. Les dossiers de candidature doivent être déposés auprès du Tribunal constitutionnel au plus tard ce mercredi 16 septembre avant leur validation par les autorités compétentes.

Le scrutin intervient après les élections législatives du 17 mai. Le Cap-Vert fonctionne sous un régime semi-présidentiel dans lequel le chef de l’État et le gouvernement peuvent provenir de sensibilités politiques différentes.

Le décret présidentiel du 30 juillet fixe le premier tour au 15 novembre et un éventuel second tour au 29 novembre.