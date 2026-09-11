Coupe CAF: ASPAC s’offre The Panthers FC (3-1) au premier tour aller

L’ASPAC a parfaitement lancé sa campagne africaine. Le club béninois a renversé The Panthers FC (3-1), jeudi à Douala, lors du premier tour aller de la Coupe de la Confédération CAF 2026-2027, et prend une sérieuse option avant la manche retour.

L’ASPAC peut avoir le sourire. Pour son entrée en lice en Coupe de la Confédération, le représentant béninois a réalisé une excellente opération en allant s’imposer sur la pelouse de The Panthers FC (3-1). La rencontre s’est disputée au stade Japoma de Douala, au Cameroun, le club équato-guinéen ne disposant pas d’une enceinte homologuée pour accueillir cette affiche continentale. Malgré ce contexte particulier, les Béninois ont su faire preuve de caractère.

Menée au score après l’ouverture du score des Panthers à la 28e minute, l’ASPAC a progressivement repris le contrôle des débats. Le club portuaire a fait la différence au retour des vestiaires en inscrivant trois buts aux 58e, 70e et 88e minutes. Avec ce succès à l’extérieur, l’ASPAC se retrouve en position idéale avant le deuxième acte de cette double confrontation. Les Béninois devront désormais terminer le travail lors du match retour, programmé mercredi 16 septembre au stade de Kégué, à Lomé. Une qualification au prochain tour permettrait au club béninois de poursuivre son aventure continentale avec une confiance renforcée.