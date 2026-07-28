Bénin: deux femmes arrêtées à Zè pour vente de produits pharmaceutiques

Une opération menée le samedi 25 juillet 2026 par la Police républicaine au marché de Tangbo, situé dans l’arrondissement d’Adjan, a permis de démanteler un réseau de vente de produits pharmaceutiques prohibés.

​Conduite sur la base d’informations faisant état d’un trafic illicite de médicaments, la descente policière a mené à l’interpellation de deux femmes âgées de 39 et 46 ans, accusées de commercialiser ces produits de santé.

​La fouille menée par les éléments de la Police républicaine a permis de découvrir 67 kilogrammes de produits pharmaceutiques prohibés chez la première suspecte et 55 kilogrammes de produits similaires chez la seconde. ​Au total, 122 kilogrammes de faux médicaments ont été confisqués.

​Garde à vue et suites judiciaires

​Les deux prévenues ont été immédiatement placées en garde à vue. Une enquête à été ouverte afin d’identifier la provenance exacte de ces stocks et de démasquer d’éventuels complices impliqués dans ce réseau d’approvisionnement.

​Cette saisie s’inscrit dans le cadre de la lutte continue menée par les autorités sanitaires et policières contre la prolifération des médicaments de rue et pour la protection de la santé publique.