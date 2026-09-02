Cacao : ce que la baisse du prix implique pour les producteurs ivoiriens en 2026/2027

Le Conseil du café-cacao a fixé le prix bord champ à 1 200 FCFA/kg pour 2026/2027, en baisse de 57,1% face au repli des cours mondiaux, mais reste le 3e meilleur tarif jamais proposé.

Le Conseil du café-cacao (CCC) a fixé, mardi 1er septembre 2026, le prix bord champ du cacao à 1 200 FCFA le kilogramme pour la campagne principale 2026/2027 en Côte d’Ivoire, soit une baisse de 57,1 % par rapport aux 2 800 FCFA/kg appliqués lors de la campagne 2025/2026. Cette décision, annoncée à Abidjan lors de la Journée nationale du café et du cacao (JNCC), affecte directement les revenus de centaines de milliers de producteurs ivoiriens.

Le prix du café a également été revu à la baisse, à 1 300 FCFA/kg, contre 1 700 FCFA/kg précédemment. Selon le ministre ivoirien de l’Agriculture, Bruno Nabagné Koné, cette correction répond à la nécessité de préserver l’équilibre budgétaire du mécanisme de commercialisation, face au repli des cours mondiaux du cacao depuis la fin de l’année 2025.

Principale culture d’exportation du pays, le cacao constitue une source majeure de revenus pour les producteurs, et la fixation du prix bord champ représente chaque année un enjeu économique et social de premier plan pour la filière. La Côte d’Ivoire reste le premier producteur mondial de fèves de cacao.

La baisse fait suite à une flambée exceptionnelle des cours internationaux qui avait marqué la campagne précédente, avant une correction des prix sur le marché mondial depuis la fin 2025.

Un prix qui reste parmi les plus élevés de l’histoire de la filière

Malgré cette chute par rapport à la campagne précédente, le ministre Bruno Nabagné Koné a souligné que les 1 200 FCFA/kg demeurent le troisième meilleur tarif jamais proposé pour une campagne principale en Côte d’Ivoire, illustrant la volatilité persistante des cours mondiaux du cacao ces dernières années.

Le nouveau prix s’applique dès l’ouverture officielle de la campagne principale 2026/2027, qui démarre traditionnellement en octobre sur l’ensemble des zones de production du pays.