Irak : les Gardiens de la révolution iraniens affirment avoir frappé des bases américaines à Erbil

Téhéran affirme avoir mené une attaque combinée de missiles et de drones contre des installations militaires américaines dans le Kurdistan irakien. Washington et Bagdad n'ont pour l'instant confirmé ni l'attaque ni d'éventuels dégâts.

Les Gardiens de la révolution islamique (IRGC), armée idéologique iranienne, ont affirmé mercredi 2 septembre avoir mené une attaque coordonnée de missiles et de drones contre des bases militaires américaines situées à Erbil, dans la région autonome du Kurdistan irakien. L’information a été diffusée par les médias d’État iraniens, dont l’agence Fars, sans confirmation immédiate de Washington ou de Bagdad.

Selon le communiqué des Gardiens de la révolution, les frappes ont visé un centre de maintenance, des entrepôts de matériel technique, ainsi que le système de guidage d’un aérostat de surveillance américain, dont les capacités auraient été neutralisées. Aucun bilan humain n’a été communiqué par l’IRGC.

Les autorités américaines et irakiennes n’ont pour l’heure ni confirmé les frappes, ni fait état de victimes ou de dégâts. Un bilan officiel des dommages restait en attente au moment de la publication du communiqué iranien. Deux drones se dirigeant vers l’aéroport international d’Erbil auraient par ailleurs été interceptés, selon plusieurs médias régionaux.

Cette annonce intervient dans un contexte de tensions régionales exacerbées : des explosions ont également été signalées en Jordanie au cours de la même période, selon la presse israélienne. Elle s’inscrit dans une escalade militaire qui oppose l’Iran aux États-Unis et à leurs alliés dans la région depuis plusieurs mois.

Erbil, cible à répétition depuis plusieurs mois

La capitale du Kurdistan irakien avait déjà été visée le 17 août par une attaque de deux drones chargés d’explosifs contre le bureau du Premier ministre régional, Masrour Barzani, et le domicile du chef des renseignements de la région. Les enquêteurs avaient alors identifié les engins comme des drones-suicide iraniens de type Hadid-110, une conclusion démentie par le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi. Le Premier ministre irakien avait ordonné la mise en place d’une commission d’enquête, dont les conclusions n’ont pas été rendues publiques à ce jour.