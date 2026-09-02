Fret aérien : après l’embellie du premier semestre 2026, l’Afrique face au risque de dépendance

Après plusieurs mois de forte progression, la croissance du fret aérien africain s'est brutalement tassée en juillet 2026, une évolution qui met en lumière la dépendance du continent aux grands corridors internationaux et la faiblesse persistante de ses échanges intra-africains, selon les données de l'IATA.

La croissance du fret aérien africain a nettement marqué le pas en juillet 2026, retombant à 1,1 % sur un an, la progression la plus faible de toutes les régions du monde, selon les données de l’Association du transport aérien international (IATA). Cette décélération, après plusieurs mois de forte progression, met en lumière la dépendance persistante du continent aux grands corridors commerciaux internationaux, alors que les échanges intra-africains restent encore limités.

La demande de fret africain avait pourtant connu un début d’année soutenu, avec une hausse de 13,3 % en mai puis de 4,7 % en juin, avant ce net ralentissement de juillet. Sur la même période, la capacité offerte par les transporteurs a continué de progresser de 3,9 %, accentuant l’écart entre l’offre et une demande moins dynamique.

Le principal moteur de cette croissance s’est lui-même essoufflé : le corridor Afrique-Asie, qui avait porté onze mois consécutifs de hausse souvent à deux chiffres, n’a progressé que de 0,9 % en juin. Il s’agit certes d’un douzième mois consécutif de croissance, mais celle-ci traduit, selon l’IATA, un « épuisement net » de la dynamique observée jusque-là.

Cette forte dépendance à un nombre restreint de corridors extérieurs illustre la difficulté du continent africain à construire des chaînes logistiques mieux intégrées à l’échelle régionale.

Le commerce intra-africain, un potentiel encore sous-exploité

Selon l’African Trade and Economic Outlook 2026 de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), les échanges intra-africains devraient atteindre environ 230 milliards de dollars en 2026, en hausse de 10 % sur un an. Ce montant ne représente toutefois qu’environ 16 % du commerce total du continent, évalué à quelque 1 400 milliards de dollars, ce qui limite d’autant les possibilités de diversification du fret aérien vers des routes régionales.

La Chine demeure de son côté le principal partenaire commercial extracontinental de l’Afrique : selon les douanes chinoises, Pékin a exporté pour 225 milliards de dollars de marchandises vers le continent en 2025, contre 123 milliards de dollars d’importations en sens inverse, un déséquilibre qui pèse aussi sur la structure des flux de fret aérien.