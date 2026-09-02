L’Égypte signe avec Cisco pour former 3000 instructeurs aux technologies numériques

Le Caire a signé deux protocoles d'accord avec Cisco pour former 3 000 instructeurs certifiés, un pas de plus dans la stratégie égyptienne visant à porter l'IA à 7,7% du PIB d'ici 2030.

Le gouvernement égyptien a signé, mardi 1er septembre 2026 au Caire, deux protocoles d’accord avec l’équipementier américain Cisco portant sur la formation de 3 000 instructeurs technologiques certifiés au niveau international, dans le cadre de la stratégie de transformation numérique du pays. La cérémonie s’est tenue en présence du Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly.

Les accords ont été conclus entre l’Institut national égyptien des télécommunications (NTI) et Cisco Systems. Ils prévoient de déployer le programme Cisco Networking Academy pour former des formateurs aux réseaux et technologies de renommée internationale, avec pour objectif de renforcer les capacités techniques et pédagogiques disponibles localement.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale égyptienne pour l’intelligence artificielle, lancée par la présidence pour la période 2025-2030, qui vise à porter la contribution de cette technologie à 7,7 % du produit intérieur brut du pays d’ici 2030.

L’Égypte cherche ainsi à combler son déficit de compétences numériques alors qu’elle accélère le déploiement de l’IA dans son économie, avec l’ambition affichée de s’imposer comme un pôle technologique régional au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Un partenariat centré sur la formation de formateurs

Contrairement à des programmes antérieurs destinés directement aux étudiants, cet accord cible en priorité les formateurs eux-mêmes, avec l’objectif de démultiplier ensuite la diffusion des compétences numériques dans l’ensemble du système de formation technique égyptien.

Le protocole s’ajoute à une série d’accords technologiques conclus par Le Caire ces derniers mois, dans un contexte où plusieurs pays africains cherchent à sécuriser des partenariats similaires avec les grands équipementiers pour accélérer la montée en compétences de leur main-d’œuvre numérique.