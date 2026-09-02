Togo: libération provisoire pour les journalistes français et leur fixeur

À Lomé, la justice togolaise a allégé les mesures de détention visant les deux journalistes français et leur fixeur togolais, incarcérés depuis plusieurs semaines et poursuivis pour « fausses déclarations ».

Le cabinet du 4ᵉ juge d’instruction de Lomé a ordonné, mardi 1er septembre, la liberté provisoire du journaliste français Gaël Mocaër et de leur collaborateur togolais Komi Mawufémo Vedomey (également connu sous le nom de Fred Vedomey), tous deux incarcérés depuis le 17 août. Le juge a par ailleurs allégé le contrôle judiciaire de leur collègue Sébastien Perez Pezzani, déjà assigné à résidence pour raisons de santé depuis le 20 août. Les trois hommes restent poursuivis pour « fausses déclarations », et la procédure judiciaire engagée contre eux se poursuit.

« Leur maintien en détention n’est plus nécessaire pour la manifestation de la vérité », a expliqué à RFI l’un de leurs avocats à l’annonce de cette décision.

Les deux journalistes et leur fixeur avaient été arrêtés le 27 juillet dans la région de Kara, dans le nord du Togo, alors qu’ils tournaient un épisode de la série documentaire « Les Routes de l’impossible », diffusée sur France Télévisions et produite par Tony Comiti Productions. Munis de visas de travail et d’une autorisation de tournage, ils filmaient un marché proche de la frontière avec le Bénin lorsqu’ils ont été interpellés.

Brièvement relâchés le 30 juillet, ils avaient été de nouveau arrêtés le jour même, puis transférés à Lomé début août et placés en détention provisoire le 17 août au camp d’Agoè Logopé, un établissement des forces de l’ordre situé près de la capitale togolaise.

Des organisations de défense de la presse mobilisées

Le sort des deux journalistes et de leur collaborateur avait suscité la mobilisation de plusieurs organisations de défense de la presse, dont Reporters sans frontières (RSF), le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) et la Fédération internationale des journalistes (FIJ), qui réclamaient leur libération immédiate.

Leur remise en liberté ne met toutefois pas fin à la procédure engagée à leur encontre. Les autorités judiciaires togolaises n’ont pas fixé de date pour une éventuelle audience, l’enquête se poursuivant.