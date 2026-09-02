Le Pérou rompt ses relations diplomatiques avec l’Iran, accusé d’attiser l’escalade au Moyen-Orient

Lima a annoncé mardi la rupture de ses relations diplomatiques avec Téhéran, invoquant les restrictions au détroit d'Ormuz, les entraves à l'AIEA et une dégradation de la situation démocratique en Iran. Les relations consulaires sont maintenues.

Le Pérou a annoncé, mardi 1er septembre, la rupture de ses relations diplomatiques avec l’Iran, une décision communiquée par son ministère des Relations extérieures et transmise à Téhéran par note diplomatique via l’ambassade iranienne en Équateur, qui représente les intérêts iraniens à Lima. Le gouvernement péruvien justifie cette rupture par les perturbations du commerce international dans le détroit d’Ormuz depuis mars 2026, par les entraves iraniennes au travail de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et par ce qu’il qualifie de dégradation de la situation démocratique en Iran.

Dans son communiqué, la diplomatie péruvienne dénonce la répression de manifestations pacifiques, des restrictions à la liberté de la presse, la persécution d’opposants politiques ainsi que des discriminations visant les femmes et les filles en Iran. Elle reproche également à Téhéran de ne pas respecter la liberté de navigation et le droit de passage maritime international dans le détroit d’Ormuz, une voie commerciale majeure entre le golfe Persique et l’océan Indien.

Sur le plan nucléaire, Lima accuse l’Iran de faire obstruction aux inspections de l’AIEA et d’empêcher la vérification de ses installations. Le ministère évoque enfin une « politique d’escalade des conflits » au Moyen-Orient de la part de Téhéran.

La rupture annoncée ne concerne toutefois que les relations diplomatiques : le Pérou précise qu’il maintiendra les fonctions consulaires nécessaires à la protection de ses ressortissants, conformément aux conventions de Vienne de 1961 et 1963.

Une décision qui s’inscrit dans un contexte de tensions régionales

Cette rupture intervient alors que les tensions entre l’Iran et plusieurs puissances occidentales restent vives autour du détroit d’Ormuz, par lequel transite une part importante du commerce pétrolier mondial. Le Pérou, pays proche des États-Unis, rejoint ainsi la liste des pays ayant pris leurs distances avec Téhéran ces derniers mois.

Le gouvernement péruvien n’a pas précisé de calendrier pour une éventuelle reprise des relations diplomatiques avec l’Iran.