Côte d’Ivoire : Simone Gbagbo affirme avoir évité des affrontements en 2025

En Côte d’Ivoire, lors de la cérémonie de présentation des vœux des militants du Mouvement des Générations Capables (MGC), la présidente du parti, Simone Ehivet Gbagbo, est revenue sur les raisons de sa participation à l’élection présidentielle d’octobre 2025.

Face à ses partisans, le samedi 31 janvier 2026 à Abidjan, l’ancienne Première Dame de Côte d’Ivoire a déclaré que sa candidature avait contribué à préserver le pays de possibles affrontements dans un contexte politique et sécuritaire jugé particulièrement sensible.

Selon elle, le scrutin s’est tenu dans un environnement national et sous-régional marqué par de fortes tensions politiques internes et une instabilité sécuritaire. Reconnaissant ne pas être sortie vainqueure de l’élection, Simone Gbagbo a indiqué avoir accepté les résultats proclamés avec responsabilité, dans le respect des principes démocratiques et de la paix.

Elle a toutefois estimé que sa participation n’avait pas été vaine, affirmant qu’elle avait permis d’offrir aux populations une alternative politique crédible, pacifique et républicaine, répondant à l’aspiration au changement sans recourir à la violence. La présidente du MGC a par ailleurs appelé à redonner aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens la confiance nécessaire pour exprimer leur suffrage et décider de leur avenir par la voie des urnes.

Elle a enfin insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes visant à renforcer la démocratie, notamment à travers l’organisation d’élections transparentes et crédibles, la mise en place d’une Commission électorale indépendante, un cadre juridique équitable et un État impartial au service de l’ensemble des citoyens.