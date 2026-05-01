Côte d’Ivoire : première cotation à la BRVM du fonds commun de titrisation FCTC NSIA Banque 2025-2030

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a procédé mardi 28 avril 2026 à la première cotation du Fonds Commun de Titrisation de Créances « FCTC NSIA Banque 2025-2030 » (code FNSBC03), une émission multi‑devise de 50 milliards FCFA destinée à renforcer le financement de plus de 1 600 petites et moyennes entreprises ivoiriennes.

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Élaborée par Africa Link Capital, l’opération se distingue par son caractère inédit sur le marché financier de l’UEMOA : il s’agit de la première émission obligataire multi‑devise enregistrée à la BRVM. L’émission est structurée en deux tranches complémentaires afin d’élargir la palette d’investisseurs et d’accroître l’attractivité internationale de la place régionale.

La partition financière comprend une tranche libellée en francs CFA d’un montant de 29 milliards et une tranche en euros représentant 21 milliards FCFA à parité. Le titre affiche un nominal de 10 000 FCFA (soit environ 15,245 euros). La tranche en FCFA porte un taux actuariel annuel de 7,5 % hors taxes, celle libellée en euros un taux de 7,25 %, la durée d’emprunt étant fixée à 60 mois. Les 5 millions de titres émis ont été intégralement souscrits, dont 2 millions réservés à la Société Financière Internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale et partenaire stratégique de l’opération.

Modalités, acteurs impliqués et contexte de marché

Cette admission constitue le deuxième compartiment issu du programme de titrisation initié en 2020 avec Africa Link Capital, après le FCTC NSIA Banque 2020-2025. NSIA Capital se positionne comme chef de file et a pris part à treize opérations de titrisation pour un montant cumulé de 296 milliards FCFA, selon les données fournies par l’établissement lors de la cérémonie de cotation.

Lors de l’événement, le responsable marchés des capitaux de NSIA Capital, Cyriaque Kouassi, a réaffirmé l’engagement du groupe, sous la présidence de Jean Kacou Diagou, en faveur du recours à la titrisation pour mobiliser des ressources au bénéfice de l’économie réelle. La mécanique consiste à transformer des créances bancaires en liquidités immédiatement disponibles, augmentant ainsi la capacité de prêt de NSIA Banque Côte d’Ivoire envers le tissu entrepreneurial national.

La représentante de la SFI a rappelé le rôle de l’institution en tant qu’investisseur stratégique dans l’opération. Avec cette septième admission enregistrée à la BRVM pour l’année 2026, les acteurs ont également souligné que depuis 2016, vingt‑six FCTC ont permis de lever plus de 1 168 milliards FCFA sur le marché primaire