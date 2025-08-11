PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Côte d’Ivoire : onze militants du PPA-CI sous le coup d’une information judiciaire

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Meurtre de journalistes à Gaza : la cheffe de la diplomatie de l’UE condamne la frappe israélienne

Plan israélien pour Gaza : Meloni exprime sa «profonde préoccupation»

Guinée : les Forces vives reprennent les manifestations dès le 5 septembre

Trump : les États-Unis renoncent aux droits de douane sur l’or

Trump prolonge de 90 jours la trêve tarifaire avec la Chine, selon CNBC

États-Unis : Trump met le maintien de l’ordre à Washington sous contrôle fédéral

Centrafrique : le directeur de publication du Quotidien de Bangui libéré provisoirement

Irak: coupure totale d’électricité due aux températures records et à la surconsommation

Guerre en Ukraine : Trump s’attend à une rencontre «constructive» avec Poutine

Macron fustige le plan israélien pour Gaza: «une fuite en avant dans la guerre permanente»

VOIR TOUS LES FLASHS

Une information judiciaire a été ouverte en Côte d’Ivoire, lundi 11 août, pour des faits qualifiés notamment d’« actes terroristes » et de « complot contre l’autorité de l’État ». La procédure vise onze militants du PPA-CI récemment interpellés à la suite de violences survenues dans la commune de Yopougon, précise le communiqué du procureur de la République. Parmi les mis en cause figurent Lida Kouassi, ancien ministre de la Défense sous Laurent Gbagbo, l’ancien ambassadeur Koné Boubacar et une députée suppléante du PPA-CI à Yopougon. Le parti nie toute responsabilité dans les casses d’un bus et d’une voiture de police survenus le 1er août à Yopougon. « Les poursuites du parquet ne sont pas faites en fonction des partis politiques », a déclaré dimanche soir le procureur Oumar Braman Koné lors d’un débat télévisé.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!