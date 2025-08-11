Côte d’Ivoire : onze militants du PPA-CI sous le coup d’une information judiciaire

Une information judiciaire a été ouverte en Côte d’Ivoire, lundi 11 août, pour des faits qualifiés notamment d’« actes terroristes » et de « complot contre l’autorité de l’État ». La procédure vise onze militants du PPA-CI récemment interpellés à la suite de violences survenues dans la commune de Yopougon, précise le communiqué du procureur de la République. Parmi les mis en cause figurent Lida Kouassi, ancien ministre de la Défense sous Laurent Gbagbo, l’ancien ambassadeur Koné Boubacar et une députée suppléante du PPA-CI à Yopougon. Le parti nie toute responsabilité dans les casses d’un bus et d’une voiture de police survenus le 1er août à Yopougon. « Les poursuites du parquet ne sont pas faites en fonction des partis politiques », a déclaré dimanche soir le procureur Oumar Braman Koné lors d’un débat télévisé.