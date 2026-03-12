Côte d’Ivoire : les prix planchers de la noix de cajou fixés pour la campagne 2026

Le gouvernement de la Côte d’Ivoire a officiellement fixé les prix planchers des noix de cajou pour la campagne de commercialisation 2026, ce vendredi 6 mars 2026. Cette annonce a été faite par un communiqué du Conseil Coton Anacarde Karité (CCAK), l’organisme chargé de la régulation et du suivi des filières coton, anacarde et karité dans le pays.

Selon ce communiqué, les prix planchers concernent les noix de cajou bien séchées et triées, afin de garantir la qualité des produits sur le marché national et international. Cette mesure vise à protéger les producteurs et à mieux structurer la filière anacarde, qui représente un secteur agricole stratégique pour l’économie ivoirienne.

Pour la campagne 2026, le prix plancher obligatoire bord champ a été fixé à 400 francs CFA par kilogramme, correspondant au prix minimum auquel les acheteurs peuvent acquérir les noix de cajou directement auprès des producteurs. Le prix plancher dans les magasins intérieurs est de 425 francs CFA par kilogramme, celui dans les magasins d’usine atteint 454 francs CFA, tandis que pour les magasins portuaires, il est fixé à 484 francs CFA par kilogramme. Cette grille tarifaire permet d’encadrer la commercialisation de l’anacarde et de garantir une rémunération équitable aux producteurs tout au long de la chaîne de valeur.

Le CCAK rappelle également que les produits présentant un taux d’humidité supérieur à 10 % ne seront pas acceptés lors du déchargement, afin de maintenir un niveau de qualité élevé pour les noix de cajou ivoiriennes destinées à l’exportation. La Côte d’Ivoire demeure en effet l’un des principaux producteurs mondiaux d’anacarde.

Les autorités invitent tous les acteurs de la filière — producteurs, acheteurs et exportateurs — à respecter strictement les prix fixés et les normes de qualité établies pour la campagne 2026. Pour toute information supplémentaire ou pour signaler des irrégularités dans la commercialisation, le public peut contacter le numéro 1690 ou se rapprocher des délégations régionales du CCAK.

À travers ces mesures, les autorités ivoiriennes réaffirment leur volonté de soutenir le développement durable des filières agricoles stratégiques, notamment le coton, l’anacarde et le karité, tout en renforçant la transparence et la bonne gouvernance dans la commercialisation des produits agricoles.