Côte d’Ivoire : les prix des carburants et du gaz butane fixés pour février 2026

Le ministère des Mines, du Pétrole et de l’Énergie a publié les prix maxima de vente au détail des produits pétroliers en Côte d’Ivoire pour la période du 1er au 28 février 2026. Ces tarifs, arrêtés par la Direction générale des hydrocarbures, sont consignés dans une note officielle datée du 30 janvier 2026.

Sur l’ensemble du territoire national, le litre de super sans plomb est fixé à 820 francs CFA, enregistrant une légère baisse par rapport aux périodes précédentes. Le gasoil moteur, le carburant le plus utilisé par les transporteurs et les particuliers, demeure stable à 675 francs CFA le litre, tandis que le pétrole lampant est maintenu à 705 francs CFA le litre, mesuré à température ambiante.

Les prix du gaz butane, indispensable pour la consommation domestique, sont également précisés. La bouteille de 6 kg est vendue à 2 000 francs CFA, celle de 12,5 kg à 5 200 francs CFA et celle de 15 kg à 6 965 francs CFA. Les bouteilles de 17,5 kg, 25 kg et 28 kg sont respectivement plafonnées à 8 125 francs CFA, 11 610 francs CFA et 13 000 francs CFA.

Dans le district d’Abidjan, des tarifs spécifiques s’appliquent aux produits industriels. Le Diesel Domestique Ordinaire (DDO) est fixé à 593 francs CFA le kilogramme, contre 519 francs CFA/kg pour le DDO exonéré. Le fuel oil 180 est arrêté à 390 francs CFA/kg, tandis que le butane vrac industriel et les bouteilles de plus de 28 kg sont vendus à 541,928 francs CFA le kilogramme.

Par ailleurs, le ministère rappelle que ces prix doivent être affichés durant toute la période de validité. Tout non-respect de cette réglementation expose les contrevenants aux sanctions prévues par les textes en vigueur, dans un souci de protection du pouvoir d’achat des consommateurs.