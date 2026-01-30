Côte d’Ivoire : le ministère des Eaux et Forêts dément l’ouverture d’un concours exceptionnel pour 2026

En Côte d’Ivoire, le ministère des Eaux et Forêts dément formellement les informations circulant ces derniers jours sur les réseaux sociaux et certains canaux non officiels, qui annonçaient l’ouverture d’un concours exceptionnel de recrutement d’agents techniques des Eaux et Forêts pour l’année 2026.

Dans un communiqué officiel signé par le directeur de Cabinet, le Conservateur Général Zouzou Mailly Elvire-Joëlle, le ministère précise qu’aucun concours pour l’année 2026 n’a été lancé. Il rappelle que la seule procédure en cours concerne le concours de 2024, dont le déroulement suit normalement le calendrier officiel fixé par l’administration.

Face à la diffusion persistante de ces informations « fallacieuses », le ministère appelle la population à la plus grande vigilance et l’invite à se référer exclusivement aux communications officielles. Le département ministériel dénonce également toute tentative de désinformation visant à induire le public en erreur et pouvant favoriser des escroqueries. Il encourage toute personne témoin ou victime de telles pratiques à les signaler aux autorités compétentes.

Réaffirmant son engagement envers la transparence, l’équité et la légalité, le ministère assure que toutes les procédures de recrutement sont conduites dans le strict respect des textes en vigueur.