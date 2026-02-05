Côte d’Ivoire : l’ANSSI dément de faux propos attribués à Amadou Coulibaly

En Côte d’Ivoire, l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI), à travers sa plateforme de lutte contre la désinformation Alerte 100, a formellement démenti, le jeudi 5 février 2026, des informations largement relayées sur les réseaux sociaux et attribuant à tort des propos au ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement, Amadou Coulibaly.

Selon Alerte 100, ces publications affirmaient que le porte-parole du Gouvernement aurait, à l’issue du Conseil des ministres du 4 février, tenté de justifier la présence présumée de terroristes à bord d’un vol d’Air Côte d’Ivoire à destination de Niamey, tout en exonérant le Chef de l’État de toute responsabilité. Des allégations que la plateforme qualifie de « totalement infondées », dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

En effet, l’ANSSI indique que ces contenus s’inscrivent dans une campagne de désinformation visant à porter atteinte à la crédibilité du ministre de la Communication et à ternir l’image de la compagnie aérienne nationale.

Face à la recrudescence de fausses informations, Alerte 100 appelle les populations à faire preuve de vigilance, en vérifiant systématiquement les informations auprès des sources officielles avant tout partage. La plateforme exhorte également les internautes à s’abstenir de relayer rumeurs et fake news, à signaler les contenus trompeurs et à privilégier exclusivement des sources fiables et vérifiées, dans l’intérêt de la paix sociale.

Enfin, Alerte 100 invite l’ensemble des internautes à rester pleinement mobilisés contre la désinformation, rappelant que la vigilance collective demeure un rempart essentiel contre la propagation de fausses nouvelles.