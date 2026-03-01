Côte d’Ivoire : la BAD approuve 6,5 millions d’euros pour le fonds Saviu II dédié aux start-ups technologiques

Le conseil d’administration du groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé, le 27 février à Abidjan, un financement de 6,5 millions d’euros (environ 4,26 milliards FCFA) en faveur du fonds de capital-risque Saviu II, destiné aux start-ups technologiques en phase d’amorçage et de première levée institutionnelle, avec un focus marqué sur l’Afrique de l’Ouest et du Centre francophone.

Cette décision comprend deux volets financiers distincts : 4,5 millions d’euros en prise de participation directe et 2 millions d’euros constituant une tranche de première perte mobilisée pour le compte de la Commission européenne, dans le cadre du programme Boost Africa, une initiative conjointe de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la BAD visant à soutenir l’entrepreneuriat et l’innovation sur le continent.

Le mécanisme de première perte a pour objet de couvrir une partie du risque initial pour améliorer le profil risque-rendement du fonds et, de ce fait, faciliter la mobilisation d’autres investisseurs privés. Cette opération intervient alors que le secteur du capital-risque en Afrique connaît une période de consolidation après l’intense activité d’investissement observée durant la période post-Covid.

Modalités d’investissement et ciblage géographique

Saviu II prévoit d’investir des tickets compris entre 500 000 et 3 millions d’euros au sein d’environ vingt entreprises technologiques, majoritairement orientées vers le segment B2B (business-to-business). Le véhicule affiche un engagement d’allouer au moins 60 % de ses engagements aux pays francophones d’Afrique de l’Ouest et du Centre, citant notamment la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le Togo, le Burkina Faso, le Mali et le Cameroun.

Le fonds se donne toutefois la latitude de co-investir dans des opportunités basées en Afrique de l’Est à condition que les entreprises ciblées présentent une stratégie claire d’expansion vers les marchés francophones, ce qui traduit une volonté d’accompagner des projets à vocation régionale.

Outre les tickets classiques, Saviu II se dote d’une enveloppe dédiée au pré-amorçage destinée à prendre des participations minoritaires en partenariat avec des studios, incubateurs et autres acteurs locaux. Ce segment vise à combler le fossé entre l’incubation et la première levée institutionnelle, un passage souvent ralenti par le manque de capital patient et d’accompagnement structurant.

Créé en 2018, Saviu Partners a déjà géré un premier fonds, Saviu I, d’un montant de 10 millions d’euros ayant investi dans une douzaine de start-ups régionales. La stratégie du gestionnaire combine apport de capitaux et soutien opérationnel : structuration commerciale, recrutement stratégique, accompagnement pour l’expansion régionale et préparation aux tours de financement ultérieurs.

La participation de la BAD via Saviu II s’inscrit dans un mouvement plus large d’utilisation d’instruments financiers ciblés pour renforcer la structuration du capital-risque francophone en Afrique, avec l’objectif affiché d’améliorer l’accès au financement des jeunes pousses technologiques et de renforcer leurs capacités d’expansion