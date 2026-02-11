Côte d’Ivoire : Kandia Camara, marraine du FEMUA 2026

Kandia Camara, présidente du Sénat et maire d’Abobo, a accepté de parrainer la 18ᵉ édition du Festival des Musiques Urbaines d’Abidjan (FEMUA) prévue en 2026. L’annonce a été faite le mardi 10 février, à l’issue d’une audience avec Asalfo, chanteur du groupe Magic System et commissaire général du FEMUA, dans la commune d’Abobo.

Lors de cette rencontre, les échanges ont porté sur l’organisation de la nouvelle édition ainsi que sur les grandes orientations du festival, qui combine concerts, actions citoyennes et débats sur des enjeux actuels. « J’accepte avec honneur d’être la marraine du FEMUA 18 », a déclaré Kandia Camara dans un communiqué, saluant « l’engagement constant du groupe Magic System en faveur de la culture, de la cohésion sociale et du développement ».

Le FEMUA 2026 célèbrera ainsi sa dix-huitième édition, confirmant son statut d’événement incontournable dans le paysage culturel ouest-africain. Créé par Magic System, le festival attire chaque année des milliers de spectateurs à Abidjan.