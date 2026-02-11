Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : Kandia Camara, marraine du FEMUA 2026

Kandia Camara, présidente du Sénat et maire d’Abobo, a accepté de parrainer la 18ᵉ édition du Festival des Musiques Urbaines d’Abidjan (FEMUA) prévue en 2026. L’annonce a été faite le mardi 10 février, à l’issue d’une audience avec Asalfo, chanteur du groupe Magic System et commissaire général du FEMUA, dans la commune d’Abobo.

Kevin Aka
Kevin Aka
Voir tous ses articles
SOCIéTé
451 vues
La présidente du Sénat en Côte d'Ivoire, Kandia Camara
La présidente du Sénat en Côte d'Ivoire, Kandia Camara
1 min de lecture
Google News Commenter

Lors de cette rencontre, les échanges ont porté sur l’organisation de la nouvelle édition ainsi que sur les grandes orientations du festival, qui combine concerts, actions citoyennes et débats sur des enjeux actuels. « J’accepte avec honneur d’être la marraine du FEMUA 18 », a déclaré Kandia Camara dans un communiqué, saluant « l’engagement constant du groupe Magic System en faveur de la culture, de la cohésion sociale et du développement ».

Le FEMUA 2026 célèbrera ainsi sa dix-huitième édition, confirmant son statut d’événement incontournable dans le paysage culturel ouest-africain. Créé par Magic System, le festival attire chaque année des milliers de spectateurs à Abidjan.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
13:04 Politique : Côte d’Ivoire : Mamadou Hawa Gassama libéré après une grâce présidentielle
11:07 Société : Indice de perception de la corruption 2025: le Bénin maintient sa position mondiale
13:04 Côte d’Ivoire : Mamadou Hawa Gassama libéré après une grâce présidentielle