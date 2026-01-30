Côte d’Ivoire : jusqu’à 100 000 tonnes de cacao à enlever d’ici fin mars

Une semaine après l’annonce de mesures d’urgence par le gouvernement ivoirien pour soutenir la commercialisation du cacao, le Conseil du Café-Cacao (CCC) a procédé, jeudi 29 janvier, au déchargement d’une première cargaison.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

L’opération s’est déroulée dans une usine de Transcao, filiale du CCC, symbole de la mise en œuvre concrète du dispositif mis en place par l’État, qui prévoit une avance de fonds à un exportateur national, remboursable ultérieurement. Sur le site, des ouvriers déchargent des sacs de fèves, destinés à être pesés, stockés, puis en partie transformés sur place. Le reste de la marchandise sera exporté.

« Transcao a déjà acheté 65 000 tonnes de cacao », indique Cheikh Traoré, directeur général de Transcao Négoce. Il reconnaît un impact possible du stockage sur la qualité, mais assure que ces contraintes ont été intégrées dans la gestion de l’opération.

Sur le terrain, plusieurs planteurs affirment que les achats de cacao sont à l’arrêt depuis novembre. Le CCC évoque pour sa part un « ralentissement » depuis janvier, lié à des difficultés logistiques au port et à un problème de liquidités. Conséquence : des stocks importants se sont accumulés dans les zones de production.

Le directeur général du CCC, Yves Brahima Koné, assure que l’institution va prendre en charge l’achat du cacao stocké. « Le Conseil est le seul habilité à délivrer les connaissements aux coopératives pour l’enlèvement du cacao », précise-t-il. L’opération sera centralisée autour d’un seul opérateur, Transcao, chargé d’enlever jusqu’à 100 000 tonnes de cacao d’ici fin mars.