Côte d’Ivoire : Jean-François Kouassi se lance dans la course aux législatives à Abobo

En Côte d’Ivoire, Jean-François Kouassi, qui se présente comme « le candidat des jeunes », a officialisé sa candidature aux élections législatives prévues le 27 décembre 2025 dans la commune d’Abobo.

Selon une source proche de l’intéressé, il affirme vouloir défendre les intérêts des habitants de cette commune emblématique d’Abidjan au sein de l’Assemblée nationale. Cette annonce intervient peu après l’invalidation de sa candidature à l’élection présidentielle d’octobre 2025 par le Conseil constitutionnel, le 8 septembre dernier.

Écarté de la course à la magistrature suprême, le jeune candidat entend désormais se positionner sur le terrain parlementaire pour porter la voix de la jeunesse ivoirienne. « Jeunes de Côte d’Ivoire, c’est notre moment. Pourquoi continuer à penser que la politique est réservée aux autres ? », a-t-il récemment lancé, rappelant que l’Assemblée nationale ne compte actuellement qu’un seul député de moins de 35 ans, soit 0,4 % des élus.

Déterminé à incarner un renouveau générationnel, Jean-François Kouassi estime que les jeunes doivent jouer un rôle actif dans la gouvernance publique et contribuer par leurs idées au développement du pays. « Il nous revient de changer les choses », a-t-il insisté, évoquant la capacité de la jeunesse à formuler des projets et proposer des solutions concrètes aux défis sociaux.

Sa candidature ouvre la voie à un duel politique annoncé dans cette commune stratégique. Il pourrait en effet se mesurer à Kandia Camara, députée-maire d’Abobo et présidente du Sénat, figure influente du parti au pouvoir. Lors du précédent scrutin municipal, elle s’était imposée largement avec 71,08 % des voix face à Tehfour Koné.

Bien que les législatives diffèrent des municipales, le corps électoral restant le même, de nombreux observateurs estiment que Jean-François Kouassi devra surmonter un défi majeur pour s’imposer face à une adversaire solidement implantée.