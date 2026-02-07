Côte d’Ivoire : Fayçal Ouzgane se porte candidat au Bureau exécutif de la FANAF

Fayçal Ouzgane, directeur général de Wafa Assurance Côte d’Ivoire, a annoncé sa candidature au poste de membre du Bureau Exécutif de la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF) à l’occasion de l’Assemblée générale élective programmée du 9 au 11 février 2026 à Abidjan.

La candidature a été rendue publique dans un communiqué diffusé le 6 février 2026. Le dirigeant précise dans ce document son intention de concourir au sein du collège chargé d’élire les instances dirigeantes de la FANAF lors de la session élective organisée dans la capitale ivoirienne.

Dans le communiqué, M. Ouzgane met en avant un projet centré sur la transformation et le développement du secteur des assurances en Afrique, en citant des priorités thématiques telles que l’assurance digitale, la rentabilité, la créativité, la performance et le leadership.

Contexte et portée de la candidature

La Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines réunit des acteurs du secteur assurantiel opérant sur le continent et organise périodiquement des assemblées générales pour définir ses orientations et élire ses organes dirigeants. L’Assemblée générale élective d’Abidjan, prévue du 9 au 11 février 2026, figure au calendrier des rendez‑vous statutaires de la fédération.

Wafa Assurance Côte d’Ivoire, dirigée par M. Ouzgane, est présentée dans le communiqué comme l’entité dont il assure la direction générale. Le document fait clairement apparaître la volonté du candidat d’œuvrer, s’il était élu, pour une place accrue de la FANAF dans les dynamiques de modernisation du secteur, notamment via des leviers technologiques et des approches axées sur la performance économique.

Le poste visé au sein du Bureau Exécutif confère, selon les règles habituelles de gouvernance associative, des responsabilités liées à la définition des orientations stratégiques et à la coordination des initiatives fédératives. La nature élective de la session d’Abidjan implique la présentation formelle de candidatures et un scrutin entre les membres de la FANAF habilités à voter.

Le communiqué signale également un appel à la mobilisation des parties prenantes pour soutenir la candidature de M. Ouzgane au moment du vote, en insistant sur la nécessité d’un appui collectif pour porter la démarche. Les thèmes mis en avant dans le message institutionnel sont accompagnés d’un jeu de mots‑dièse reprenant les axes évoqués : #FANAF #Afrique #AssuranceDigitale #Rentabilité #Créativité #Performance #Leadership #WafaAssurance.

L’annonce a été publiée le 06/02/26 à 15:25 sous la forme d’un communiqué relayé par la plateforme ayant diffusé l’information