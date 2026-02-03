Côte d’Ivoire : dénouement dans l’affaire de détournement de fonds à la SENDAI

En Côte d’Ivoire, le mardi 3 février 2026, le Tribunal du Pôle Pénal Économique et Financier (PPEF) a rendu son verdict dans l’affaire de détournement de fonds impliquant la Société Nationale d’Édition de Documents Administratifs et d’Identification (SENDAI).

Le Directeur Administratif et Financier (DAF) a été condamné à 7 ans de prison ferme et à une amende de 5,538 milliards FCFA. Il a également été privé de ses droits civils et politiques pendant trois ans, interdit d’exercer toute fonction publique, ainsi que d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de crédit pendant cinq ans.

Le DAF et quatre autres personnes étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture de commerce ou de banque, blanchiment de capitaux et complicité d’abus de biens sociaux. Un mandat d’arrêt a été émis contre le DAF, actuellement en fuite. Trois des prévenus ont été acquittés, tandis que le quatrième serait décédé.

Pour rappel, le groupe SENDAI a été créé en 2007 par l’homme politique Adama Bictogo. Ce groupe ivoirien multiservices se spécialise dans l’identification des personnes (passeports, visas, cartes consulaires) et les nouvelles technologies, tout en opérant dans les secteurs de l’énergie, du transport lagunaire et du BTP en Afrique de l’Ouest.