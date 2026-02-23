Côte d’Ivoire : affrontement entre communautés fait un mort et de nombreux dégâts

En Côte d’Ivoire, un affrontement entre jeunes de communautés différentes a éclaté samedi 21 février 2026 à Bagohouo, localité située à 28 km de Duekoué, dans la région du Guémon, faisant un mort et provoquant d’importants dégâts matériels.

Selon des sources locales cité par l’Agence Ivoirienne de Presse, la bagarre a commencé lorsqu’une motocyclette appartenant à un jeune allogène a été saisie par deux habitants de la localité et cachée chez Jocelyn B., 29 ans. Après plusieurs tentatives infructueuses pour récupérer son engin, le propriétaire a fait appel à des membres de sa communauté. Ceux-ci se sont rendus au domicile de Jocelyn B., armés de gourdins, et une rixe a éclaté. Gravement blessé, Jocelyn est décédé au centre de santé le plus proche.

En représailles, des proches du défunt ont attaqué des membres de la communauté dont serait issu le présumé auteur de la mort, ciblant des personnes directement ou indirectement liées à l’incident. Le sous-préfet de Bagohouo, Marius Foulé Bénibégo Kouamé, et le chef de canton, Étienne Diéhi Dessiéhi, sont intervenus avec la gendarmerie et les sapeurs pour rétablir le calme.

Le bilan fait état de 26 maisons incendiées, d’une quinzaine de maisons endommagées, ainsi que de pertes en vêtements, argent et produits agricoles. Environ 400 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, se sont réfugiées au domicile du sous-préfet. La gendarmerie a interpellé 23 personnes, désormais entre les mains de la justice pour enquête. Un recensement des pertes sera réalisé pour permettre aux autorités de prendre les mesures d’urgence nécessaires.