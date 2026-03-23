Côte d’Ivoire : 7 668 candidats en lice pour 2 000 postes de professeurs

Les épreuves écrites du concours exceptionnel de recrutement de professeurs contractuels de collèges et lycées en mathématiques et en sciences physiques ont débuté ce dimanche, avec 7 668 candidats convoqués pour 2 000 postes, une étape organisée pour répondre au déficit criant d’enseignants dans les disciplines scientifiques.

Au total, 43 761 dossiers ont été enregistrés lors de l’appel à candidatures gratuit lancé par le ministère de l’Éducation nationale, avant un premier tri qui a permis de ne retenir que 7 668 postulants admis à composer ce dimanche. Le seuil de sélection reposait notamment sur une moyenne minimale de 14/20 en mathématiques et en physique au baccalauréat, critère retenu pour ne retenir que les profils jugés immédiatement mobilisables.

Le coup d’envoi a été donné au lycée classique d’Abidjan-Cocody par le ministre N’Guessan Koffi. Il a rappelé l’existence d’un important manque d’enseignants en mathématiques et en physique-chimie dans les collèges et lycées, tout en soulignant que d’autres disciplines, comme l’anglais et le français, connaissent également des tensions de recrutement dans certaines localités. Les candidats ont composé dans cinq centres répartis sur le territoire : Abidjan, Korhogo, Daloa, Bouaké et Abengourou.

Modalités de formation et affectation des nouvelles recrues

Le gouvernement a autorisé l’embauche de 2 000 enseignants contractuels pour ces deux disciplines, un chiffre qui ne couvre qu’une partie des besoins identifiés. Selon le ministère, les lauréats de ce concours entreront dans un dispositif de formation et d’accompagnement d’une durée de deux ans, piloté en collaboration avec l’École normale supérieure (ENS) d’Abidjan, la Société mathématique de Côte d’Ivoire et des partenaires européens. Durant cette période, ces enseignants seront suivis et bénéficiaires de dispositifs d’appui pédagogique avant d’être intégrés à la fonction publique à l’issue du suivi prévu.

Le ministre a insisté sur le caractère prioritaire de cette opération pour renforcer l’offre d’enseignement scientifique, en lien avec les projets plus larges de l’État visant à construire de nouveaux collèges de proximité et des lycées d’excellence. Il a également remercié le président de la République pour l’autorisation donnée à cette procédure accélérée de recrutement, estimée indispensable pour améliorer la disponibilité des enseignants dans les matières scientifiques.

Les inscriptions au concours avaient été ouvertes gratuitement et centralisées par le ministère, qui a ensuite procédé à un premier tri administratif pour ne retenir que les candidatures répondant aux critères académiques. Les épreuves écrites organisées ce dimanche constituent l’étape suivante de la sélection pour pourvoir les 2 000 postes annoncés par l’exécutif.