Ayem Nour en couple : elle présente Florian, l’homme qui partage sa vie

Le 7 juin 2026, l’animatrice et influenceuse Ayem Nour a dévoilé un pan de sa vie privée en partageant sur Instagram une vidéo émouvante pour célébrer les dix ans de son fils. Cette publication marque un tournant important puisqu’elle officialise pour la première fois sa relation sentimentale avec Florian, un homme proche d’elle depuis plusieurs années. Ce moment intime, illustré par des images de complicité, symbolise pour la jeune maman une étape de bonheur retrouvé après une période marquée par la discrétion et des difficultés personnelles. À travers ce dévoilement public, Ayem Nour affirme son désir de transparence tout en affichant une sérénité jusqu’alors peu visible.

Dans cette vidéo, plusieurs scènes illustrent la douceur de leur quotidien : balades à cheval, instants partagés à la piscine et dîners en extérieur composent le témoignage d’une vie apaisée. Après avoir été longtemps réservée sur sa vie sentimentale, l’ancienne star du Mad Mag sur NRJ12 invite désormais ses abonnés à découvrir l’homme à ses côtés. Florian, présenté comme son partenaire de vie, offre à Ayem Nour un cadre stable et protecteur. Cette officialisation intervient après des années d’éloignement médiatique lors desquelles la mère de famille a été confrontée à des épisodes judiciaires complexes, dont elle avait tenu sa sphère privée à l’écart pour préserver son fils.

Le couple, dont la relation a évolué sur plusieurs années, illustre une transition douce et progressive. Ce n’est pas une passion soudaine qui les a réunis, mais bien une amitié de longue date, qui s’est muée en une histoire d’amour sincère. Dans sa prise de parole, Ayem Nour souligne qu’elle a longtemps protégé son cercle familial, par crainte que la personne partageant leur vie ne soit pas adaptée aux exigences liées à son rôle de mère. Elle décrit ainsi sa relation avec Florian comme une transformation naturelle, dans laquelle « rien ne semble compliqué » et « rien n’est forcé ».

D’une amitié profonde à une relation stable et épanouissante

Ayem Nour qualifie Florian de « meilleur ami » et de véritable pilier dans son existence. Selon elle, ce dernier lui a permis de réapprendre que l’amour pouvait être à la fois passionné et sain, une combinaison qu’elle n’avait pas forcément connue auparavant. Cette confiance retrouvée est fondée sur une vision commune de la vie et une foi partagée, deux éléments clés dans leur union. La jeune femme affirme d’ailleurs : « Avec toi, tout semble évident », phrase qui marque la simplicité et la clarté avec lesquelles ils envisagent leur avenir commun.

Ce nouvel équilibre personnel apparaît au cœur de la déclaration d’Ayem Nour, qui aspire à ce que cette relation, bâtie sur la confiance, soit préservée des regards indiscrets ou critiques. Par ailleurs, elle renouvelle son amour inconditionnel envers son fils, qu’elle considère comme son « pilier et sa force ». En fêtant les dix ans de ce dernier, elle fait le lien entre son rôle de mère et son bonheur retrouvé en tant que femme, exprimant sa reconnaissance envers Florian d’avoir transformé leur amitié en la relation la plus belle qu’elle ait vécue à ce jour.