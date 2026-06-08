Alexandra Lamy, Laeticia Hallyday et Zaz unies pour faire réagir Emmanuel Macron

La disparition de Lyhanna le 29 mai, retrouvée morte le 4 juin dans un silo agricole et identifiée après autopsie, a déclenché une onde de choc nationale : un suspect a été visé par des plaintes antérieures, Emmanuel Macron a dénoncé un « dysfonctionnement » et des personnalités publiques ont relayé l’indignation et demandé des clarifications sur la prise en charge des signalements.

Selon les éléments rendus publics, la fillette a été vue pour la dernière fois aux alentours de son collège vers 15 heures le 29 mai, vêtue d’un short noir et d’un débardeur rayé noir et blanc. Immédiatement, les recherches ont mobilisé environ 180 gendarmes et de nombreux bénévoles, mobilisés pour tenter de retrouver la moindre piste ou indice permettant de localiser l’enfant.

Dans le cadre de l’enquête, les investigations se sont rapidement orientées vers un homme identifié comme étant Jérôme Barella, le père de la meilleure amie de la victime. Les autorités ont indiqué que cet individu n’était pas inconnu des forces de l’ordre : il avait déjà fait l’objet de plusieurs plaintes pour « attouchements » et « viols » sur mineure, la dernière datant d’août de l’année précédente. Des échanges mis au jour sur son téléphone entre lui et de jeunes enfants ont également été signalés.

Prise de parole présidentielle et réactions publiques

Le jeudi 4 juin, un corps a été découvert dans un silo agricole où le principal suspect avait travaillé. L’autopsie a confirmé qu’il s’agissait bien de la fillette. À la suite de cette confirmation, le président de la République, Emmanuel Macron, est intervenu publiquement pour qualifier la situation de « dysfonctionnement » au sein de l’appareil judiciaire et appeler à la clarification des responsabilités. Il a déclaré : « Il est clair qu’il y a un dysfonctionnement et que nous ne pouvons pas ne pas voir que des failles se sont révélées, il faut les clarifier (…) et clarifier les responsabilités qui sont à l’œuvre ».

Le chef de l’État a ajouté que « les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer. C’est une évidence et donc c’est inacceptable », soulignant la nécessité de clarifier ce qui s’était passé, « pour Lyhanna et pour aussi, potentiellement, toutes les autres victimes », selon ses propos retransmis par les médias.

La prise de parole présidentielle a suscité des réactions vives dans l’espace public. La comédienne et chroniqueuse Nicole Ferroni a interpellé Emmanuel Macron via ses comptes sur les réseaux sociaux, estimant que le dysfonctionnement évoqué devait être rattaché à des responsabilités politiques. Elle a écrit : « Quand on voit le nombre de gens qui vous alertent ce n’est pas possible » et ajouté en insistant : « la pédo-criminalité c’est un fléau qui touche tout le territoire où les secours arrivent toujours en retard. »

Nicole Ferroni a poursuivi son message en critiquant les moyens consacrés à la prise en charge des signalements et en demandant des réactions concrètes, concluant que « les moyens on les attend ». Plusieurs personnalités ont salué ou relayé son intervention : Alexandra Lamy et la chanteuse Zaz lui ont adressé des remerciements, tandis que Laeticia Hallyday a exprimé son soutien par des émoticônes représentant des mains jointes et un cœur.