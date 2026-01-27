Correction sur le bilan de l’attaque contre un poste de police à Assamaka

Le 27 janvier 2026, Radio France Internationale (RFI) a republié une information diffusée initialement le 28 septembre 2025 faisant état d’une attaque mortelle au poste de police d’Assamaka, au Niger, près de la frontière algérienne, puis a présenté ses excuses pour cette republication erronée. L’incident, rapporté à l’origine à la rentrée 2025, a été remis en circulation par le service d’information de la radio publique française, entraînant une rectification le même jour.

La dépêche réémise décrivait, selon la version originale, une attaque ayant causé des pertes humaines au sein d’un poste de police situé à Assamaka, localité frontalière du nord-ouest du Niger. La réapparition de cette information plusieurs mois après sa première mise en ligne a conduit RFI à reconnaître publiquement une « erreur » et à adresser des excuses à ses auditeurs et lecteurs.

Assamaka est une localité située à la frontière algérienne, connue comme point de passage entre les deux pays; la précision de la géographie et de la chronologie de l’événement figure au cœur des éléments corrigés par le diffuseur. La nature exacte des erreurs commises par RFI — omission de datation claire, republication sans mise à jour ou autre forme d’inexactitude éditoriale — n’a pas été détaillée dans le bref communiqué publié par la rédaction.

La réaction de la rédaction et les enjeux de la republication

Dans son message de correction, RFI a simplement indiqué avoir « republié une information » initialement diffusée le 28 septembre 2025 et a présenté ses excuses pour cette erreur. La station n’a pas, dans cette annonce, fourni de précisions additionnelles sur les mécanismes qui ont conduit à la republication ni sur les mesures prises pour prévenir de nouvelles fautes de ce type.

La republication d’anciennes dépêches sans contextualisation temporelle peut entraîner une confusion chez les publics et susciter des interrogations sur la mise à jour des contenus. Les éditoriaux et services de vérification des médias internationaux s’appuient habituellement sur des procédures de datation et d’annotation pour éviter que des archives ne soient perçues comme des informations récentes; RFI a reconnu que, dans ce cas précis, ces garde-fous n’ont pas fonctionné comme prévu.

La diffusion initiale du 28 septembre 2025 avait pour objet un fait de violence survenu au poste de police d’Assamaka; la republication trois mois plus tard a été qualifiée d’erreur par la rédaction. Le communiqué de RFI se limite à l’expression d’excuses sans ajouter de précisions sur d’éventuelles vérifications complémentaires ni sur des corrections de fond du contenu réémis.

Aux termes de son message public, RFI présente ses excuses pour cette erreur.