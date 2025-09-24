PAR PAYS
Conseil des ministres au Bénin: les grandes décisions du mercredi 24 septembre 2025

Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Gouvernement du Bénin en Conseil des Ministres
Gouvernement du Bénin en Conseil des Ministres, @: ssggouvbenin
. .

Le gouvernement du président Patrice Talon s’est réuni, mercredi 24 septembre 2025, en Conseil des ministres. À l’occasion, plusieurs décisions ont été prises dont voici les grandes lignes.

MESURES NORMATIVES

Cadre de vie & Transports

Transmission à l’Assemblée nationale, pour examen et vote, du projet de loi portant Code de la route en République du Bénin.

Sécurité publique

Mise en place du Registre des associations et fondations.

Agriculture – Élevage – Pêche

Fixation du régime de l’assurance agricole indicielle en République du Bénin.

Enseignements

Mise en œuvre du nouveau cadre institutionnel de Sèmè City.

Communications

Culture, tourisme & arts

Mission de contrôle technique dans le cadre du projet de construction de deux complexes hôteliers urbains et balnéaires à Akpakpa.

Mission de maîtrise d’œuvre complète, dans le cadre du projet de construction de trois hôtels à Avlékété dans la commune de Ouidah.

Cadre de vie & Transports

Contractualisation pour des travaux complémentaires de réhabilitation d’asphaltage dans la zone de Togbin.

Recrutement sur titre et formation de 221 fonctionnaires spécialistes des Eaux, Forêts et Chasse au titre de l’année 2025.

Réfection de pistes rurales et de routes en terre classées, au titre de la campagne 2025-2026.

Mission de maîtrise d’œuvre complète pour la construction d’un centre équestre national.

PME-PMI

Approbation du plan stratégique 2025-2029 de l’Agence nationale pour l’Emploi.

Enseignements

Contractualisation pour la réalisation des travaux de réhabilitation des infrastructures des universités publiques du Bénin.

