Conflit armé au Pérou (1980-2000) : Boluarte promulgue la loi d’amnistie

Le 13 août, la présidente du Pérou, Dina Boluarte, a promulgué une loi controversée accordant l’amnistie aux militaires, policiers et membres des comités d’autodéfense civils poursuivis ou condamnés pour leur participation au conflit armé qui a ensanglanté le pays entre 1980 et 2000. Lors d’une cérémonie au palais présidentiel, Dina Boluarte a affirmé que, par cette loi d’amnistie, le gouvernement rend hommage aux militaires et aux groupes d’autodéfense ayant pris part à la lutte contre le « terrorisme » et à la défense de la démocratie. Entre 1980 et 2000, le Pérou a connu un conflit armé interne qui a fait plus de 70 000 morts et 20 000 disparus, une violence extrême opposant les forces armées à la guérilla maoïste du Sentier Lumineux et laissant des souffrances toujours vives chez les victimes.