Confiance des consommateurs aux États-Unis en janvier au plus bas depuis 2014

La confiance des consommateurs américains a chuté en janvier, atteignant 84,5 points, son niveau le plus bas depuis plus d’une décennie, selon le Conference Board. Publié mardi 27 janvier, le baromètre enregistre un recul de 9,7 points par rapport au mois précédent et pointe le coût de la vie comme principal facteur pesant sur le moral des ménages.

L’indice, conçu pour mesurer le moral des consommateurs aux États-Unis, est préparé et diffusé chaque mois par l’association professionnelle Conference Board. La baisse de janvier place l’indicateur au niveau le plus faible observé depuis mai 2014, lorsque l’indice s’était établi à 82,2 points. Le communiqué officiel associe cette dégradation à des préoccupations liées aux dépenses courantes et à l’évolution des prix.

Selon le Conference Board, la baisse de 9,7 points reflète une détérioration généralisée du sentiment, les ménages déclarant en nombre croissant s’inquiéter du coût de la vie. Le rapport met en avant des éléments concrets relevés au cours de la collecte des données mensuelles, qui servent de base au calcul de l’indice.

Composition de l’indice et contexte de publication

Le Consumer Confidence Index du Conference Board se compose de deux sous-indices distincts, l’un portant sur l’évaluation de la situation économique actuelle par les ménages et l’autre sur leurs attentes pour les six prochains mois. Ces deux volets sont agrégés pour produire la valeur globale publiée chaque mois par l’association.

La valeur de 84,5 points divulgée fin janvier est citée par le Conference Board comme la plus basse depuis mai 2014, date à laquelle l’indice était tombé à 82,2. La comparaison historique utilisée dans le communiqué permet de situer l’ampleur du repli actuel sur une période de plus de dix ans.

Dans son bulletin daté du 27 janvier, l’association précise que le coût de la vie est l’élément central expliquant le recul du moral des consommateurs. Le libellé de la note met en lumière des tensions sur les dépenses quotidiennes qui affectent la perception qu’ont les ménages de leur situation économique et de leur avenir financier

Le Conference Board rappelle par ailleurs la nature mensuelle de son enquête et la méthodologie standardisée employée pour assurer la comparabilité des résultats au fil du temps. Le rapport de janvier contient les séries chiffrées et les observations qualitatives recueillies auprès des ménages interrogés, permettant de mesurer la sensibilité du moral à des variables telles que les prix à la consommation et les conditions du marché du travail