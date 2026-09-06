Yémen: plus de 140 morts depuis samedi dans les affrontements entre rebelles houthis et forces gouvernementales

Selon des sources militaires citées par l’AFP, les combats entre rebelles houthis et forces progouvernementales dans le sud-ouest du Yémen ont fait plus de 140 morts en un peu plus de vingt-quatre heures, sur fond d’offensive houthie visant le port de Mokha.

Des affrontements entre les forces progouvernementales yéménites et les rebelles houthis, soutenus par l’Iran, ont fait plus de 140 morts entre samedi midi et dimanche matin dans le sud-ouest du Yémen, selon des sources militaires des deux camps citées par l’AFP. Il s’agit de l’un des bilans les plus lourds enregistrés depuis la reprise des combats entre les deux camps, cet été.

Deux responsables militaires des forces soutenues par l’Arabie saoudite ont fait état de 84 soldats tués dans leurs rangs sur cette période, principalement dans des attaques à la roquette. Côté houthi, quatre sources ont pour leur part fait état de 57 combattants tués. Les violences se concentrent autour de Mokha, port tenu par les forces gouvernementales, du district de Hays, à une trentaine de kilomètres à l’intérieur des terres depuis la mer Rouge, ainsi que des districts de Maqbanah et Jabal Habashi, dans la province de Taïz.

Ces combats s’inscrivent dans une offensive lancée jeudi par les Houthis, qui cherchent à couper la ville de Mokha et à progresser vers le détroit de Bab al-Mandab, point de passage stratégique à l’entrée sud de la mer Rouge pour le trafic pétrolier régional. Un responsable militaire gouvernemental a indiqué que les rebelles étaient parvenus, samedi soir, à couper la route reliant Taïz à Mokha. Depuis le déclenchement de l’offensive jeudi, plus de 300 combattants et plusieurs civils ont été tués au total, selon un bilan cumulé rapporté par l’AFP.

Ces combats ont également provoqué d’importants déplacements de population : environ 1 790 foyers ont dû fuir leurs habitations en raison des bombardements et des affrontements intenses dans la zone.

Une trêve fragile rompue depuis juillet

Ce regain de violence intervient après l’effondrement, en juillet 2026, d’une trêve fragile en vigueur depuis 2022 entre le gouvernement yéménite internationalement reconnu, basé à Aden et soutenu par l’Arabie saoudite, et les rebelles houthis, soutenus par l’Iran. Cette trêve avait volé en éclats après que les Houthis eurent accueilli à Sanaa un avion en provenance d’Iran, un geste perçu comme une provocation par Ryad et ses alliés yéménites.

Depuis, les Houthis ont annoncé un blocus maritime visant l’Arabie saoudite et affirment cibler des navires et des intérêts saoudiens en mer Rouge. Sur le terrain, aucune médiation n’est pour l’heure parvenue à interrompre l’offensive engagée jeudi autour de Taïz et de Mokha.