Bénin: réouverture du dépôt des dossiers de candidature pour le concours de recrutement de 135 fonctionnaires de la DGEFC

Un délai de grâce est accordé aux candidats au concours de recrutement de 135 fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse n’ayant pas finaliser leur dossier de candidature.

​Le dépôt des dossiers de candidature pour le concours de recrutement de 135 fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse se prolonge du mercredi 9 au mardi 15 septembre 2026 à 23h59 au Bénin.

Annoncée par le communiqué radiodiffusé numéro 0937/DGEFC/DPFP/UGP/SA, cette période supplémentaire cible en priorité les candidats dont les dossiers avaient été jugés incomplets lors de la première session, tout en restant ouverte aux personnes n’ayant pas encore eu l’occasion de postuler.

​Rappel du processus de recrutement et répartition des postes

​Ce concours direct, lancé initialement le 27 juillet 2026 par la Direction générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC) au titre de l’année 2025, vise à pourvoir un total de 135 postes. La répartition s’établit avec 95 postes de gardes forestiers, 25 postes de contrôleurs et 15 postes de conservateurs.

La première phase d’inscription s’était déroulée du 27 juillet au 9 août 2026 sur la plateforme dédiée, avant que cette nouvelle fenêtre de régularisation et de prorogation de délai ne soit décidée par la direction générale.