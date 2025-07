Concours de recrutement au MEF: les listes provisoires disponibles, période de régularisation ouverte

- Publicité-

Dans le cadre du concours de recrutement de 172 fonctionnaires d’État au profit du ministère de l’Économie et des Finances, le ministère du Travail et de la Fonction publique a rendu publiques, ce lundi 30 juin 2025, les listes provisoires des candidatures validées et rejetées.

Selon le communiqué officiel, ces listes sont consultables en ligne via le site du ministère (www.travail.gouv.bj) ainsi que dans les directions départementales du Travail et de la Fonction publique.

Pour les candidats dont les dossiers ont été rejetés, une période de régularisation est prévue du mardi 1er au jeudi 3 juillet 2025. Les concernés pourront régulariser leurs dossiers directement dans les directions départementales concernées.

Les fonctionnaires en quête de reclassement dans le corps des élèves contrôleurs budgétaires peuvent également effectuer cette démarche, soit au niveau départemental, soit au secrétariat du Département du Recrutement des Agents de l’État (DRAE), au premier étage de la Tour administrative B à Cotonou.

Aucune réclamation ne sera acceptée après ce délai, rappelle le ministère. La liste définitive des candidats autorisés à composer sera publiée le mardi 15 juillet 2025, toujours via les canaux officiels du ministère.

Répartition des centres de composition

Les épreuves écrites auront lieu dans différents centres à travers le territoire national. Voici la répartition :

Contrôleurs budgétaires :

Centre unique : CEG Sainte Rita – Cotonou

Autres corps :

Département du Littoral (Cotonou) :

CEG Akpakpa Centre

CEG Houéyiho

CEG Vèdoko

CEG Sègbèya

Département du Zou (Abomey) :

CEG 1 Abomey

Département de l’Ouémé (Porto-Novo) :

Lycée Béhanzin

Département du Borgou (Parakou) :

Lycée Mathieu Bouké

Département du Mono (Lokossa) :

CEG 1 Lokossa

Le gouvernement invite tous les candidats à consulter rapidement leur situation, à régulariser si besoin dans les délais impartis, et à se préparer activement aux épreuves à venir.