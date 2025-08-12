Colombie: décès du n°2 de la «Segunda Marquetalia» des FARC

Le numéro deux de la dissidence des FARC, la «Segunda Marquetalia», organisation présumée commanditaire de l’assassinat du candidat à la présidence de la Colombie Miguel Uribe, a été tué au Venezuela par une guérilla rivale, a annoncé lundi le ministre colombien de la Défense. La Segunda Marquetalia, dirigée par le leader historique des ex-Forces armées révolutionnaires de Colombie Iván Márquez, avait repris les armes après la signature de l’accord de paix de 2016. «La guérilla de l’ELN a tué Zarco Aldinever en territoire vénézuélien, très près de la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Les raisons sont celles de tout cartel : la lutte pour le narcotrafic», a déclaré le ministre Pedro Sanchez lors d’une conférence de presse à Bogota. Il n’a pas précisé la date de la mort de Zarco Aldinever, dont le vrai nom était José Manuel Sierra; selon le centre de recherche Insight Crime, son décès serait survenu début août.