CMA CGM s’allie à un investisseur américain dans ses terminaux portuaires

Le groupe maritime français CMA CGM a annoncé mercredi 28 janvier la création d’une société commune avec le fonds d’infrastructures américain Stonepeak, qui investira 2,4 milliards de dollars dans dix terminaux portuaires mondiaux, dont des sites majeurs à New York et Los Angeles.

Selon le communiqué diffusé conjointement par les deux partenaires, l’opération concerne non seulement des terminaux exploités par CMA CGM aux États‑Unis, mais également des installations du groupe situées au Brésil, en Espagne, en Inde, à Taïwan et au Vietnam. La nouvelle structure sera constituée en droit américain.

Stonepeak apportera 2,4 milliards de dollars en capital et prendra une participation de 25 % dans la société intégrée, baptisée United Ports LLC, tandis que CMA CGM détiendra les 75 % restants. Le fonds précise que cet apport sera réutilisé pour accélérer la croissance des activités cœur de métier et pour développer les capacités de la chaîne logistique du groupe, « au service de solutions de transport et de logistique de nouvelle génération, en mer, sur terre et dans les airs ». CMA CGM a confirmé qu’il conservera le plein contrôle opérationnel de la nouvelle entité.

Portée géographique et objectifs opérationnels

Le périmètre annoncé couvre dix grands ports répartis sur plusieurs continents, ce qui traduit une stratégie d’investissement ciblée sur des plateformes portuaires stratégiques. Les partenaires ont souligné que l’opération porte tant sur des terminaux d’importance locale que sur des plateformes susceptibles d’être intégrées aux réseaux logistiques internationaux exploités par CMA CGM.

Dans leur communiqué, les deux groupes ont expliqué que le capital injecté par Stonepeak servira à renforcer les capacités d’accueil et de traitement des marchandises, à moderniser les infrastructures et à soutenir le développement de services logistiques complémentaires. Ces objectifs sont présentés comme visant à soutenir l’offre commerciale de CMA CGM sans remettre en cause son contrôle opérationnel sur les activités des terminaux.

Rodolphe Saadé, président‑directeur général de CMA CGM, est cité dans le texte : « En nous associant à un partenaire disposant d’une solide expertise dans les infrastructures, nous renforçons notre capacité à investir dans nos terminaux, à sécuriser l’accès à des plateformes portuaires stratégiques et à améliorer la qualité de service offerte à nos clients. »

Les deux groupes n’ont pas détaillé dans le communiqué la liste complète des terminaux concernés ni le calendrier précis de mise en œuvre des transferts de capitaux et des éventuelles opérations juridiques requises pour finaliser la création de United Ports LLC. Ils indiquent toutefois que la structuration retenue confère à CMA CGM le pilotage opérationnel direct des sites concernés, tandis que Stonepeak apporte un financement destiné à être réinvesti au sein du groupe.

United Ports LLC verra donc Stonepeak comme actionnaire minoritaire à hauteur de 25 % et CMA CGM en détiendra 75 %.