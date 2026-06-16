Anny Duperey annonce qu’une autre célébrité va être visée par des accusations après ses critiques de Patrick Bruel

Anny Duperey, figure majeure du spectacle français, a opéré un virage médiatique majeur en revenant sur son soutien initial à Patrick Bruel et en affirmant, le 11 juin sur Europe 1, qu’une autre célébrité pourrait prochainement être visée par des accusations similaires. La comédienne de 78 ans est revenue sur ses propos passés et a décrit l’évolution de sa position au fil des révélations contre le chanteur.

Patrick Bruel a vu sa situation se détériorer ces dernières semaines : annulation de concerts, retrait des Enfoirés, représentations théâtrales interrompues et, surtout, une mise en examen prononcée le 10 juin 2026 pour viols, tentative de viol, agressions sexuelles et harcèlement sexuel. L’artiste nie les faits qui lui sont reprochés et demeure présumé innocent.

Anny Duperey, qui s’était initialement montrée critique de la « mise à mort populaire » dont elle estimait Bruel victime, a expliqué que ses premiers commentaires avaient été tenus « au tout début » et dans un registre qu’elle qualifie aujourd’hui de plaisanterie. Invitée de l’émission Culture Médias, elle a reconnu le changement de tonalité et estimé que, compte tenu des éléments apparus depuis, le chanteur « a de sérieux problèmes de quéquette », précisant par ailleurs qu’elle ne l’avait jamais rencontré.

Revirement public et annonce d’une nouvelle affaire

Sur le plateau d’Europe 1, Anny Duperey a détaillé son revirement et expliqué qu’elle avait modifié son jugement à mesure que des témoignages à charge se sont multipliés. Elle a rappelé ses interventions antérieures sur la chaîne YouTube d’ABC Talk TV et dans le podcast On dit tout au Public, où elle avait minimisé la portée des accusations, avant de revenir publiquement sur ces propos.

La comédienne a en outre déclaré être informée d’une nouvelle affaire impliquant « une autre célébrité » : « Je sais que dans les tuyaux y’en a un nouveau qui va arriver, je peux vous le dire tout de suite. On me l’a dit », a-t-elle affirmé, sans divulguer d’identité. Aucune précision supplémentaire n’a été fournie par Anny Duperey quant au nom ou au calendrier éventuel de révélations.

Le changement de position d’Anny Duperey intervient alors que l’affaire Patrick Bruel a pris de l’ampleur depuis la plainte déposée en mars par Flavie Flament pour un viol commis quand elle était mineure, plainte qui est venue s’ajouter à d’autres témoignages, portant le nombre de plaignantes à huit selon les éléments rendus publics. Ces développements ont entraîné des réactions institutionnelles et artistiques, ainsi que la mise en examen de l’artiste le 10 juin 2026.

Au-delà des cas individuels, la comédienne a élargi son propos à la question de la protection des victimes, critiquant le traitement médiatique différent réservé aux affaires impliquant des personnalités : « On ne fait pas grand-chose pour protéger les femmes qui se font battre dans leur cuisine et qui n’osent même pas porter plainte. Ou si elles le font, on ne les prend pas vraiment au sérieux. »