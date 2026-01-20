Classement FIFA – Janvier 2026: le Bénin fait du surplace, le Maroc entre dans le top 10 mondial

Au lendemain de la finale de la CAN 2025, la FIFA a publié son classement de janvier 2026, marqué par la stabilité du Bénin et la progression spectaculaire des nations phares du continent africain.

La mise à jour du classement FIFA, rendue publique ce lundi 19 janvier, n’a pas apporté de changement pour les Guépards du Bénin. Malgré un succès encourageant face au Botswana (1-0) lors de la Coupe d’Afrique des Nations et une qualification pour les huitièmes de finale, la sélection béninoise conserve exactement les mêmes positions qu’en novembre dernier : 92e au classement mondial et 20e sur l’échiquier africain. Une stabilité qui traduit la difficulté à engranger des points significatifs face à des adversaires mieux classés, malgré un parcours honorable au Maroc.

En revanche, les cadors du continent tirent pleinement profit de leur performance à la CAN. Finaliste malheureux à domicile, le Maroc réalise un bond remarquable et intègre pour la première fois le top 10 mondial, en s’installant à la 8e place tout en restant solidement leader en Afrique. Sacré champion continental, le Sénégal poursuit son ascension et pointe désormais au 12e rang mondial, tandis que le Nigeria, médaillé de bronze, complète le podium africain en occupant la 26e place mondiale. Ajoutons qu’à l’échelle mondiale, l’Espagne est toujours leader devant l’Argentine (2è) et la France (3è).

Le classement complet est disponible ici.