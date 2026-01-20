La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité
Bénin

Classement FIFA – Janvier 2026: le Bénin fait du surplace, le Maroc entre dans le top 10 mondial

Au lendemain de la finale de la CAN 2025, la FIFA a publié son classement de janvier 2026, marqué par la stabilité du Bénin et la progression spectaculaire des nations phares du continent africain.

Romaric Déguénon
Romaric Déguénon
Voir tous ses articles
AFRIQUE-SPORT
1 155 vues
Les Guépards du Bénin
Les Guépards du Bénin@bwtv
2 min de lecture
Google News Commenter
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

La mise à jour du classement FIFA, rendue publique ce lundi 19 janvier, n’a pas apporté de changement pour les Guépards du Bénin. Malgré un succès encourageant face au Botswana (1-0) lors de la Coupe d’Afrique des Nations et une qualification pour les huitièmes de finale, la sélection béninoise conserve exactement les mêmes positions qu’en novembre dernier : 92e au classement mondial et 20e sur l’échiquier africain. Une stabilité qui traduit la difficulté à engranger des points significatifs face à des adversaires mieux classés, malgré un parcours honorable au Maroc.

En revanche, les cadors du continent tirent pleinement profit de leur performance à la CAN. Finaliste malheureux à domicile, le Maroc réalise un bond remarquable et intègre pour la première fois le top 10 mondial, en s’installant à la 8e place tout en restant solidement leader en Afrique. Sacré champion continental, le Sénégal poursuit son ascension et pointe désormais au 12e rang mondial, tandis que le Nigeria, médaillé de bronze, complète le podium africain en occupant la 26e place mondiale. Ajoutons qu’à l’échelle mondiale, l’Espagne est toujours leader devant l’Argentine (2è) et la France (3è).

Le classement complet est disponible ici.

Classement Pays
1Espagne
2Argentine
3France
4Angleterre
5Brésil
6Portugal
7Pays-Bas
8Maroc
9Belgique
10Allemagne
11Croatie
12Sénégal
13Italie
14Colombie
15États-Unis
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
10:33 En Brève : L’Unesco va évaluer les dégâts d’un temple du conflit Thaïlande-Cambodge
10:24 Football : Liga: de retour à Séville, Akor Adams déjà décisif
10:33 L’Unesco va évaluer les dégâts d’un temple du conflit Thaïlande-Cambodge
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant