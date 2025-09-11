PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Chine: RedNote sanctionné pour mauvaise modération des contenus

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Drones en Pologne : l’OTAN déploie «Sentinelle orientale» sur son flanc est

Frappe israélienne au Qatar : le Hamas affirme que son négociateur en chef Khalil al‑Hayya est vivant

ONU : Israël rejette une résolution « honteuse », le vice‑président palestinien y voit « une étape importante vers la fin de l’occupation »

La CIJ rejette la requête de la Guinée équatoriale dans un litige foncier avec la France

Népal: Sushila Karki, ex-cheffe de la Cour suprême, bientôt Première ministre

Guerre en Ukraine : Tokyo durcit les sanctions contre la Russie

Salariés sud-coréens arrêtés aux États-Unis de retour en Corée du Sud

Drones en Pologne : Paris convoque l’ambassadeur russe

Népal: rencontre décisive vendredi entre le chef de l’armée et le président

Taïwan: la Défense réclame un budget exceptionnel jusqu’à 28 milliards d’euros

VOIR TOUS LES FLASHS

Le régulateur chinois de l’internet a annoncé, jeudi 11 septembre, avoir infligé « des mesures disciplinaires et punitives » au réseau social RedNote, connu en Chine sous le nom de Xiaohongshu et souvent qualifié « d’Instagram chinois ». Très populaire, la plateforme rassemble majoritairement des contenus apolitiques portant sur la cuisine, les tendances, le sport, les célébrités et la décoration.

L’Administration chinoise du cyberespace (CAC) précise dans un communiqué, cité par l’AFP, que les mesures comprennent des convocations, une injonction de remédier aux manquements dans un délai imparti, des avertissements, ainsi que des « sanctions strictes » à l’encontre de responsables impliqués dans la gestion des contenus.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!