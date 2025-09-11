Chine: RedNote sanctionné pour mauvaise modération des contenus

Le régulateur chinois de l’internet a annoncé, jeudi 11 septembre, avoir infligé « des mesures disciplinaires et punitives » au réseau social RedNote, connu en Chine sous le nom de Xiaohongshu et souvent qualifié « d’Instagram chinois ». Très populaire, la plateforme rassemble majoritairement des contenus apolitiques portant sur la cuisine, les tendances, le sport, les célébrités et la décoration.

L’Administration chinoise du cyberespace (CAC) précise dans un communiqué, cité par l’AFP, que les mesures comprennent des convocations, une injonction de remédier aux manquements dans un délai imparti, des avertissements, ainsi que des « sanctions strictes » à l’encontre de responsables impliqués dans la gestion des contenus.