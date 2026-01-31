Charlotte Casiraghi sur RTL : ses confidences sur l’éducation de Balthazar et Raphaël

Charlotte Casiraghi a évoqué sa maternité et la manière dont elle élève ses deux fils, Raphaël et Balthazar, lors de la matinale de RTL diffusée le vendredi 30 janvier, profitant également de sa tournée de promotion pour son premier ouvrage, La fêlure, paru aux éditions Julliard le 29 janvier.

Interrogée en direct par Marc‑Olivier Fogiel, la fille de Caroline de Monaco a livré des confidences rares sur les tensions et les tabous liés au rôle maternel. Elle a abordé « le mythe de l’amour maternel » et la difficulté de remettre en question l’idée que l’amour d’une mère doit être total et sans faille, évoquant la douleur et la culpabilité qui entourent parfois ces aveux.

Charlotte Casiraghi, mère de Raphaël, né le 17 décembre 2013 de sa relation avec Gad Elmaleh, et de Balthazar, né le 23 octobre 2018 de son histoire avec Dimitri Rassam, a décrit sa pratique éducative en des termes modestes et concrets : elle espère être « une mère suffisamment bonne », « faire du mieux qu’on peut » et privilégier « l’amour et l’affection » malgré l’imperfection inhérente à chacun.

Entre promotion littéraire et révélations sur la charge émotionnelle de la maternité

La prise de parole de Charlotte Casiraghi s’inscrit dans le cadre de la promotion de son premier livre, La fêlure, publié aux éditions Julliard le 29 janvier. Dans cet entretien radio, elle a lié ses réflexions personnelles aux thèmes abordés dans l’ouvrage, sans en détailler le contenu littéraire, pour souligner la difficulté de parler ouvertement des « fêlures » liées à la maternité.

La personnalité publique a également rappelé des éléments déjà partagés dans la presse : le 19 janvier, elle s’était confiée dans les colonnes d’Elle Espagne sur les contraintes quotidiennes qu’entraîne la parentalité, notamment la « pression émotionnelle et physique immense » que représente le fait d’avoir des enfants. Elle a souligné le sentiment de tiraillage ressenti par de nombreuses mères qui travaillent et cherchent à concilier obligations professionnelles et vie familiale.

Casiraghi a précisé que ce ressenti de partage permanent entre obligations diverses est, selon elle, une réalité que « les hommes ne vivent généralement pas de la même manière », pointant ainsi une dimension genrée des attentes sociales autour de la parentalité. Elle a insisté sur l’existence de « tabous et de culpabilités » lorsqu’il s’agit d’admettre des difficultés maternelles.

Au cours de l’entretien, la mère de deux enfants a répété sa volonté de ne pas minimiser l’amour maternel tout en faisant valoir la nécessité de pouvoir questionner ce modèle sans stigmatisation. Elle a dit chercher à conjuguer ses aspirations personnelles et ses responsabilités familiales « avec ce que je suis », formulation par laquelle elle a exprimé la difficulté de concilier exigences intimes et obligations externes.

Les déclarations rapportées ont été tenues lors de la matinale de RTL ce vendredi 30 janvier, dans le cadre d’une interview avec Marc‑Olivier Fogiel, alors que Charlotte Casiraghi poursuit la promotion de son livre.