CEPE 2026 en Côte d’Ivoire : voici comment accéder à vos résultats ce lundi

Les résultats du CEPE 2026 en Côte d’Ivoire sont attendus ce lundi 1er juin à partir de 14 heures pour 609 384 candidats. La proclamation intervient dans un contexte de progression continue du taux de réussite depuis quatre ans, passé de 64,76 % en 2022 à 86,58 % en 2025, avec une consultation possible en ligne sur la plateforme officielle de la DECO.

La Direction des examens et concours (DECO), sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement technique, proclame lundi 1er juin 2026 à partir de 14 heures les résultats du Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE) session 2026. Au total, 609 384 candidats ont composé dans 2 763 centres de composition répartis sur l’ensemble du territoire, lors d’épreuves écrites organisées le 18 mai dans les locaux de l’EPP Palmeraie 1 à Yopougon, pour le lancement officiel. C’est 33 099 candidats de plus qu’en 2025, où 576 285 élèves avaient composé.

Les résultats sont accessibles en ligne à partir de 14h00 sur la plateforme men-deco.org, par insertion du numéro matricule, et affichés simultanément dans les établissements scolaires d’origine. La période de réception des réclamations s’ouvre le mardi 2 juin et se clôt le lundi 8 juin auprès des secrétariats des centres d’examen. Les relevés de notes individuels sont distribués gratuitement dans les écoles.

Le seuil d’admissibilité est fixé à 85 points sur 170, soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Ce seuil est inchangé depuis plusieurs sessions. Les statistiques complètes de réussite par genre et par direction régionale seront communiquées par la DECO lors de son point de presse précédant l’ouverture de la plateforme.

Une hausse continue depuis quatre ans

La session 2025 avait enregistré un taux national d’admission de 86,58 %, soit 498 963 élèves déclarés admis sur 576 285 présents — un record depuis 2021. Les filles avaient devancé les garçons avec 87,32 % contre 85,86 %, dans une tendance favorable au genre féminin observée sans interruption depuis 2021. La progression sur quatre ans est régulière : 64,76 % en 2022, 71,28 % en 2023, 74,84 % en 2024, 86,58 % en 2025.

Cette trajectoire ascendante est présentée par le ministère comme le résultat des réformes engagées dans le cycle primaire, dont la politique d’encadrement pédagogique renforcé et le déploiement de ressources en zones rurales dans le cadre du plan décennal de l’éducation. Le thème retenu par la DECO pour l’organisation des examens à grand tirage en 2026 est : « Une communauté éducative déterminée pour des examens crédibles. »

L’admission au CEPE ouvre droit à l’accès au cycle secondaire. Les commissions régionales utiliseront les moyennes d’admission pour les affectations en classe de sixième, prévues entre juillet et août 2026. Le BEPC 2026, qui concernait 606 285 candidats, avait démarré ses épreuves le 26 mai pour un terme le 29 mai, avec une date de résultats fixée au 16 juin. Le BAC 2026 est programmé du 15 au 19 juin, avec des résultats attendus le 6 juillet.